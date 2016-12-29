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BMW相撞何太急？ 酒駕讓2車成廢鐵

2016-12-29  13:06

〔記者王冠仁／台北報導〕34歲廖姓男子今天凌晨3點多，酒後駕駛一輛要價4百多萬的BMW 640i轎車，行經台北市漢口街過西寧南路路口時，疑似搶快闖紅燈，撞上要價2百多萬、由27歲陳姓男子駕駛的BMW 420i轎車。

警方說，當時廖男車速頗快，撞擊後不僅讓陳男轎車「轉了一圈」，廖男轎車隨後也撞斷路旁水泥柱。由於撞擊力道猛烈，2車車頭幾乎全毀，車內安全氣囊也都爆開，所幸車禍當中，只有廖男轎車內一名友人受到輕傷。

陳男聲稱他下車查看，發現廖身上有酒味，當時廖的車速恐破百。警方獲報後趕到現場對廖進行酒測，發現他酒測值達0.65毫克，當場將他逮捕並依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 陳男轎車（左）撞上路旁水泥柱。（記者王冠仁翻攝）

    陳男轎車（左）撞上路旁水泥柱。（記者王冠仁翻攝）

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