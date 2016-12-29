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小六翹家投靠網友 遭現役軍人性侵

2016-12-29  13:03

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市一名13歲少女，去年升上小六的暑假，翹家四處投靠網友、流連網咖，遭23歲陳姓現役軍人性侵，她獨身在外不敢張揚，只跟幾個好友吐露，卻引來陳男二度施暴，少女被尋獲時揭發陳男惡行，他坦言：「我知道她只是小學生。」桃園地檢署檢察官偵結依對未滿14歲女子強制性交罪、強制罪嫌起訴。

少女來自單親家庭，與爸爸相依為命，透過臉書、Line結識不少網友，去年暑假她翹家住在張姓網友桃園市大溪區住處，23歲陳男及其他多名友人也一起同住，陳男趁著其他人外出或在房間休息，藉口「有事要問妳」，將少女拉進廁所性侵，少女不斷哭喊不要、反抗都無效，完事後陳男恫嚇：「不准說出去！」

少女說，她一人在外無依無靠又無處可去，事發時不敢對外求助，只敢跟幾個朋友說，陳男輾轉得知後又將她拉進房間施暴、質問，幸好老師來電問她的行蹤，陳男才罷手讓她離開。

少女被尋獲時揭發陳男惡行，不過，少女翹家期間另與19歲林姓男子在一起，兩人曾在公園涼亭、土地公廟空地發生性行為，林男也連帶被移送法辦，兩人坦承犯行且知少女只是小學生，檢察官偵結依對未滿14歲女子強制性交罪、強制罪嫌起訴陳男，林男則被依對未滿14歲女子性交罪嫌起訴，少女目前已被安置。

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  • 陳姓現役軍人涉嫌姓侵小六女，被桃園地檢署檢察官起訴。（記者鄭淑婷攝）

    陳姓現役軍人涉嫌姓侵小六女，被桃園地檢署檢察官起訴。（記者鄭淑婷攝）

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