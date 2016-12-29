香港富商黃煜坤綁架案 主嫌甘俊松海外落網

2016-12-29 12:48

〔記者邱俊福／台北報導〕喧騰一時的香港富商黃煜坤在台遭綁架案，幕後操控的主嫌甘俊松在菲律賓落網，預計今下午押返歸案，警方調查，甘嫌有北市松山區角頭的背景，當時犯案時，搭機到菲律賓，海外幕後操控落網的嫌犯蔡文力，以及跟家屬談判，發給勒贖恐嚇電子信件等，故甘嫌到案將可釐清諸多疑點。

香港富商黃煜坤在去年9月20日於新北市新店區住處遭不詳人士綁架並勒贖港幣7千萬元，警方在去年10月27日在雲林縣雲林縣口湖鄉埔南段141線旁荒廢農舍救出人質，同時緝獲在台犯嫌蔡文力等7人到案，持續向上溯源發現幕後主嫌指向甘嫌。

經查，甘嫌於案發前即飛往菲律賓操控擄人勒贖案，惟在專案小組營救人質後，甘嫌隨即逃亡加拿大、馬來西亞、菲律賓等國藏匿，經台北地檢署函請外交部領事事務局註銷甘嫌護照並同時發布通緝在案，在本局駐菲聯絡官與菲國移民局及國警署密切交換情資並掌握甘嫌最新動態下，甘嫌上月21日自菲律賓出境時，遭該國移民局攔獲，於今日押解返台，全案於詢後解送至台北地檢署歸案。