| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
酒駕害3命判6年 葉少爺獲假釋將返家過年 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 社會

香港富商黃煜坤綁架案 主嫌甘俊松海外落網

2016-12-29  12:48

〔記者邱俊福／台北報導〕喧騰一時的香港富商黃煜坤在台遭綁架案，幕後操控的主嫌甘俊松在菲律賓落網，預計今下午押返歸案，警方調查，甘嫌有北市松山區角頭的背景，當時犯案時，搭機到菲律賓，海外幕後操控落網的嫌犯蔡文力，以及跟家屬談判，發給勒贖恐嚇電子信件等，故甘嫌到案將可釐清諸多疑點。

香港富商黃煜坤在去年9月20日於新北市新店區住處遭不詳人士綁架並勒贖港幣7千萬元，警方在去年10月27日在雲林縣雲林縣口湖鄉埔南段141線旁荒廢農舍救出人質，同時緝獲在台犯嫌蔡文力等7人到案，持續向上溯源發現幕後主嫌指向甘嫌。

經查，甘嫌於案發前即飛往菲律賓操控擄人勒贖案，惟在專案小組營救人質後，甘嫌隨即逃亡加拿大、馬來西亞、菲律賓等國藏匿，經台北地檢署函請外交部領事事務局註銷甘嫌護照並同時發布通緝在案，在本局駐菲聯絡官與菲國移民局及國警署密切交換情資並掌握甘嫌最新動態下，甘嫌上月21日自菲律賓出境時，遭該國移民局攔獲，於今日押解返台，全案於詢後解送至台北地檢署歸案。

廣告
  • 喧騰一時的香港富商黃煜坤在台遭綁架案，幕後操控的主嫌甘俊松在菲律賓落網，預計今下午押返歸案。圖為警方營救香港富商黃煜坤畫面。（記者姜翔翻攝）

    喧騰一時的香港富商黃煜坤在台遭綁架案，幕後操控的主嫌甘俊松在菲律賓落網，預計今下午押返歸案。圖為警方營救香港富商黃煜坤畫面。（記者姜翔翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 甘俊松 香港富商綁架案 黃煜坤
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：香港富商黃煜坤綁架案 主嫌甘俊松海外落網


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.