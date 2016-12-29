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疑電路短路 新店高中泳池旁烤箱竄火

2016-12-29  12:44

〔記者陳薏云／新北報導〕今凌晨3時許，新北市新店區中央路上的新店高中活動中心，地下1樓突然冒出濃煙，警消趕赴現場發現，為游泳池旁的烤箱全面燃燒，由於是木質結構，火勢一度延燒，所幸40分鐘後獲得控制，並無人員傷亡。

警消緊急派出24車前往搶救，由於起火點位於地下室，濃煙一度掩蓋視線，燃燒面積約1.5坪，初步研判電路短路導致電線走火，詳細起火原因仍待釐清，所幸起火時間並非學生上課時間，因此無人員傷亡。

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  • 新店高中地下游泳池旁的烤箱燒毀。（記者陳薏云翻攝）

    新店高中地下游泳池旁的烤箱燒毀。（記者陳薏云翻攝）

  • 游泳池煙霧瀰漫。（記者陳薏云翻攝）

    游泳池煙霧瀰漫。（記者陳薏云翻攝）

  • 烤箱燃燒殆盡。（記者陳薏云翻攝）

    烤箱燃燒殆盡。（記者陳薏云翻攝）

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標題：疑電路短路 新店高中泳池旁烤箱竄火


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