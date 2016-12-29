捷克旅行買古董對槍收藏 海關查驗具殺傷力觸法

2016-12-29 12:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名66歲的劉姓男子，去年到捷克旅遊時，在古董店買了兩把古董槍，委託店員寄到台灣，店員還在包裹封面註明內容物是「pair of antique pistol」（一對古董槍），海關一看大吃一驚而查扣，經鑑定具有殺傷力，劉男雖無持槍犯罪意圖，但已觸犯槍砲彈藥刀械管制條例，台中地檢署今天提起公訴。

起訴書指出，劉男在去年10月1日到捷克「Antique s.r.o」古董店購物，買了兩把古董槍，他用信用卡刷卡付帳後，委託店員用包裹寄到台灣南投市，收件人是劉男自己，店員不但將古董槍寄出，還在包裹封面記載，裡面是「pair of antique pistol」（一對古董槍）。

包裹運到台灣時，財政部關務署台中關進口課郵務股在同年12月30日發現包裹異常，裡面有古董槍兩把，以及鉛質彈丸一顆，保養古董槍工具3件，細頸瓶一個，依據海關緝私條例扣押，鑑定顯示兩把古董槍擊發功能正常，可以發射彈丸，具有殺傷力。

雖然劉男宣稱自己純粹是基於收藏的念頭而購入古董槍，不是用於犯罪，他也不知道收藏古董槍違法，但仍遭台中地檢署依觸犯槍砲彈藥刀械管制條例起訴。