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滿街都是他的偷竊大平台 通緝毒蟲偷不停

2016-12-29  12:29

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市31歲蔡姓毒品通緝犯，因通緝罪導致長期失業，缺錢花用，今年8到12月間偷遍新北市新莊地區，警方日前循線將他逮捕，並在他身上搜出毒品，擴大清查至昨天發現蔡男至少涉及10起竊盜案，仍持續追查中。

警方調查，有毒品、竊盜前科的蔡男，平時無業又有吸毒惡習，日前遭到法院通緝，他因身背毒品通緝犯身分，找工作不易，沒錢可花只好靠偷竊維生。警方形容，蔡男已將偷竊行為當成喝水般，只要路上看到有下手機會就決不放過，臨停未關窗的貨車、雜貨店、理容院全部都成為他下手目標，日前遭警方循線逮獲時，蔡男卻滿臉不在乎地說，「出來後我還是要繼續偷！」行徑讓警方痛斥「真是沒救了！」

據了解，蔡男只要缺錢就隨機竊盜，被害人之中，有送貨司機僅是將車輛臨停在路邊，但未關窗，就被摸走手機；或是店家短暫離開收銀台，蔡男就會趁隙洗劫零錢或值錢物品。

新莊分局表示，接連幾個月來不斷地接到報案，調閱監視器後，發現都是蔡男所為，日前循線在新莊思源路將其逮捕到案，身上還搜出毒品，蔡男才坦承犯下多起竊盜案，經查蔡男至少涉及10起竊盜案，訊後先依毒品、竊盜、通緝罪嫌將他移送法辦，後續將擴大清查有無涉及他案。

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  • 蔡男跑進雜貨店洗劫零錢。（記者曾健銘翻攝）

    蔡男跑進雜貨店洗劫零錢。（記者曾健銘翻攝）

  • 蔡男爬進臨停的貨車偷手機。（記者曾健銘翻攝）

    蔡男爬進臨停的貨車偷手機。（記者曾健銘翻攝）

  • 蔡男走在路上尋找下手目標。（記者曾健銘翻攝）

    蔡男走在路上尋找下手目標。（記者曾健銘翻攝）

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