台中花毯節傳意外 市府︰已至醫院了解狀況
2016-12-29 12:14
台中花毯節今天（29日）遊客眾多，傳出意外事件。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕「2016臺中國際花毯節」24日於后里花田綠廊熱鬧開幕以來，吸引來自全國各地民眾紛紛前來一睹花毯節風采，但隨著近日轉寒，民眾遊逛園區要注意保暖，上午一名來自北部73歲楊姓婦人跟團前往參觀花毯，突然暈倒送醫，仍不幸身亡，成為花毯節開幕首宗意外事件，會場也緊急廣播請遊客注意保暖。台中市府觀旅局指出，已至醫院了解狀況。
陪同楊婦參團的友人表示，楊婦以前賣早餐，退休後邀集歌唱班同好一起到花毯節一遊，還親自準備粽子跟菜包讓大家在遊覽車當早餐，賞花到一半突然昏倒。
衛福部豐原醫院指出，楊姓婦人送醫時已無心跳，搶救30分鐘後仍宣告不治。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 花毯節
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…
- 台東推動友善英語服務 104家業者今獲授證
- 回家癱沙發沒「性致」 每4個大叔1人有這問題
- 安溪國小生命教育 千雙鞋送非洲
- 公益桌曆義賣52萬元 女青商會捐弱勢團體
- 于冠華結紮18年 再婚喊拚試管
- 姊妹校訪永平 體驗原民文化
- 小S談到昔日戀情 怒嗆佼佼這件事裝傻
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 105學年大專校院註冊率 151個系所掛零
- 打死妹妹冷靜自首 警以為惡作劇
- 中嘉案今辦聽證會 百名學生抗議、反壟斷
- 中嘉案》學者指遠傳先占位 遠傳：八字沒一撇
- 【南市教育產業工會暨教師會公布】2016南市教育代表字 「亂」
- 貓頭鷹大公仔現身七股鹽山 耍萌迎新年
- 退輔會證實 中國阻撓李翔宙赴星
- 統一獅球衣 告別27年經典綠
- 高雄跨年捷運2點收班 輕軌部分延駛
- 遭罰58億 兆豐人均員工貢獻大減百萬
- NBA》保羅復出仍無緣獲勝 鵜鶘主場送快艇4連敗
- 台積電中科擴建案環差過關
- 冷氣團減弱各地稍回溫 19縣市強風特報
- 拆建成圓環留蓄水池 打造地景廣場
- 星兒不放棄學習 王怡婷首辦個展
- 奇美食品觀光工廠開幕 賴神也「燒包」
- 三節大三元多難? 魏少20次居冠 奇德第二僅7次
- 女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
- 國民黨批張景森主張廢國旅卡 要求林全表態
- 談兩岸 國台辦：冬天如果來了 春天還會遠嗎
- 金裕貞驚傳休克 一週住院兩次
- 按摩紓壓後竟眼歪嘴斜 原來是缺血型中風
- 《中英對照讀新聞》Leonardo DiCaprio： climate fight is US history’s ’biggest economic opportunity’ 李奧納多：對抗氣候變遷是美國歷史上「最大經濟發展契機」
- NBA》少了甜瓜 尼克延長賽不敵老鷹
- 12/29重要財經新聞一覽
- 林全盼立院加開臨時會 速通過政府總預算
- 14件號稱可分解塑膠袋 只有4件是真的
- 以色列總理疑涉不法 傳檢察總長令調查
- 社論》誠實面對台灣的國防問題
- 新租屋定型化契約 元旦上路 阻房客入籍 罰30萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台中花毯節傳意外 市府︰已至醫院了解狀況
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分