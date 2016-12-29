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台中花毯節傳意外 市府︰已至醫院了解狀況

台中花毯節今天（29日）遊客眾多，傳出意外事件。（記者張軒哲攝）

2016-12-29  12:14

〔記者張軒哲／台中報導〕「2016臺中國際花毯節」24日於后里花田綠廊熱鬧開幕以來，吸引來自全國各地民眾紛紛前來一睹花毯節風采，但隨著近日轉寒，民眾遊逛園區要注意保暖，上午一名來自北部73歲楊姓婦人跟團前往參觀花毯，突然暈倒送醫，仍不幸身亡，成為花毯節開幕首宗意外事件，會場也緊急廣播請遊客注意保暖。台中市府觀旅局指出，已至醫院了解狀況。

陪同楊婦參團的友人表示，楊婦以前賣早餐，退休後邀集歌唱班同好一起到花毯節一遊，還親自準備粽子跟菜包讓大家在遊覽車當早餐，賞花到一半突然昏倒。

衛福部豐原醫院指出，楊姓婦人送醫時已無心跳，搶救30分鐘後仍宣告不治。

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