強押護理師性侵 男子判賠128萬元

2016-12-29 11:58

〔記者王駿杰／新竹報導〕32歲張姓男子去年10月到醫院照顧住院父親，竟跑到某科辦公室，緊掐著值班女護理師脖子性侵，護理師還因缺氧一度命危，身心受創的護理師向張男提出損害賠償責任，求償500萬元；新竹地院審理終結，判張男應賠128萬元。

去年10月，張男在家中吸毒後，傍晚到醫院照顧生病住院的父親，卻一時性慾難耐，先躲藏在醫院女廁，將大門反鎖，再脫光衣物找尋下手對象，被行政人員發現後驅離。

之後，張男在晚間轉往醫院1樓某科辦公室內躲藏，鎖定值班落單的年輕護理師，竟摀住她的口鼻、緊掐其脖子、抓頭撞地性侵，還大喊︰「給妳死！」護理師因缺氧，一度命危，張男犯刑事部分，新竹地院依殺人未遂等罪，判處15年有期徒刑。

該名護理師身心嚴重受創，至今不敢一人獨處，向張男要求賠償看護費、收入減損、精神賠償費用共500萬元。

張男向民庭法官表示，他否認有殺人罪名，承認性侵護理師，但對方求償500萬元太多，沒有錢可以賠償，張男家人則辯稱，家裡沒有這麼多錢，只有10萬元，但如拿出10幾萬元至20萬元，張男可以不用關，就願意拿出，如果要關，就沒有辦法，家中經濟困難。

法官認為，張男犯強制性交與殺人未遂罪，不法侵害他人之身體、健康…隱私、貞操等，認為被害人主張有理，審酌依雙方身分、地位、經濟狀況、加害程度判張男應賠128萬元。