左營分局警友會遭搜索 退休副分局長疑涉電玩弊案

2016-12-29 11:45

〔記者鮑建信、黃旭磊／高雄報導〕高雄市左營分局警友會辦公室，今天上午被搜索，檢調辦案人員帶回已退休前陳姓副分局長，懷疑他涉及電玩弊案，正擴大偵辦中，案情後續發展備受矚目。