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中信金控弊案 通緝辜仲諒前妹婿意外成焦點

2016-12-29  11:49

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理中信金控弊案，今就辜家投資中國北京土地部分進行準備程序；庭上包括中信慈善基金會董事長辜仲諒、辜家大總管吳豐富、勤利投資有限公司代表人張素珠、中信管理處前經理張友琛等人均否認犯罪，各自辯護律師也要求檢察官提出更進一步的事實舉證，以供未來順利答辯。

同案被告、辜仲諒前妹婿陳俊哲是唯一遭通緝對象，陳的律師今也到庭旁聽，法官明白表示，在陳未到案情況下，無法給予律師開口機會，並請律師以後可免出庭，但一旦被告歸案，會專程為他開庭。

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  • 辜仲諒前妹婿陳俊哲（左）曾供出中信金控前董事長辜濓松（右）、辜仲諒（中）父子涉案內幕。（資料照）

    辜仲諒前妹婿陳俊哲（左）曾供出中信金控前董事長辜濓松（右）、辜仲諒（中）父子涉案內幕。（資料照）

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