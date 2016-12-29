葡萄王被爆涉改標過期品 律師：若屬實恐涉3罪

2016-12-29 11:29

［記者錢利忠／台北報導］《鏡週刊》報導，葡萄王生技涉竄改過期健康食品有效期限，桃園市政府衛生局昨會同衛福部食藥署，稽查葡萄王中壢廠、平鎮廠及龍潭物流中心，針對多醣靈芝王、靈芝王等6項產品進行查核；律師林俊峰表示，若查出將過期品改標上架，恐違反食品安全衛生管理法、刑法詐欺取財及虛偽標示商品等罪。

台北地檢署上週接獲檢舉，已指派重案專組檢察官梁光宗調查，全案朝違反食品安全衛生管理法等方向偵辦；葡萄王生技董事長曾盛麟昨天召開記者會表示，最近外界連串散播公司不實訊息，已查出是家族內部人士刻意抹黑，將採取法律途徑追究責任。

律師林俊峰表示，若將產品重新改標販售，可能違反食安法、刑法詐欺取財及虛偽標示商品罪；違反食安法第49條第2至4項，情節重大足以危害人體健康之虞者，可處7年以下徒刑，得併科1億元以下罰金；致人於死可處無期徒刑或7年以上徒刑，得併科2億元以下罰金；致重傷者可處3年以上、10年以下徒刑，得併科1億5千萬元以下罰金；虛偽標示商品罪可處1年以下徒刑；詐欺取財可處5年以下徒刑。