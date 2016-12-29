台東縣長黃健庭違反商會法 高院今判5月

2016-12-29 11:08

〔記者項程鎮、黃明堂／綜合報導〕國民黨籍台東縣長黃健庭被控在擔任立委期間，收受藥商208萬元回扣，關說退輔會榮民醫院將特定藥品列為常備用藥，還遊說衛生署（衛福部前身）與健保局提高藥價，高等法院今日上午維持一審貪污無罪判決，依違反商業會計法，判處5月徒刑，得易科罰金一天900元，合計13萬5000元，還可上訴。

黃健庭則感謝法官在貪污部分還他清白，會計部分雖減1個月，但他自認無罪，對判有罪感到失望，將待收到判決書後，再決定是否上訴。

台中地檢署97年起訴黃健庭等人，指黃透過藥商林清泰仲介，收受藥商回扣，並以假發票做假帳、人頭員工薪水方式核銷，涉犯貪污、圖利、商會法、稅捐稽徵法等罪，予以起訴並具體求刑10年。

一審認定黃健庭不構成貪污圖利罪，但違反商業會計法「財報不實罪」與逃漏稅，輕判1年，減刑為6個月，可易科罰金16萬2000元。

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