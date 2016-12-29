豐原地標詐貸5億 超貸者、銀行經理等3人被起訴

2016-12-29 10:59

〔記者錢利忠／台北報導〕出租給家樂福當賣場的台中市豐原區元亨利貞廣場，所有權人統源國際資產管理公司負責人徐沐村，涉變造買賣契約向安泰銀行詐貸，不法獲利至少2.45億元；台北地檢署今依違反銀行法之背信、詐欺及偽造文書等罪，將徐沐村、負責信託專戶的台新銀行前經理蘇俊嘉、安泰銀行信託部北二區前業務經理施信宏等3人起訴。

徐沐村、蘇俊嘉均認罪，至於負責徵信業務核章的施信宏，則否認涉案，指自己核章前，沒有核對相關資料，即蓋下「與正本相符」印章，僅屬於疏失。

檢調獲報，102年間，徐沐村以9億多元從斐商標準銀行手中買下該廣場產權後，可申貸額度原只有7億元，他卻涉變造買賣契約書為15億元，並與施信宏、蘇俊嘉配合，向安泰銀貸得12億元，涉詐貸5億元，徐並與2人約定，事成後各給2人酬勞2000萬元；安泰銀後來察覺徐涉詐貸向檢調提告，此事才曝光。

去年8月，台中地院公告拍賣元亨利貞廣場，底價14億5000萬元，該廣場為地上6樓建物，其中2、3樓出租給家樂福當賣場，是豐原區的熱門商圈及地標之一。