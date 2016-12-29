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劉喬安飯店性交易稱賣酒 偽證罪起訴

「太陽花女王」劉喬安前年遭《壹週刊》報導是援交妹，台北地檢署今依偽證罪將她起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。（資料照，記者張文川攝）

2016-12-29  10:34

〔記者錢利忠／台北報導〕「太陽花女王」劉喬安前年遭《壹週刊》報導是援交妹，她原先被檢方以證人身分傳喚出庭時，堅稱是去飯店賣酒，否認援交，後來檢方勘查LINE對話紀錄等相關事證，認定她涉嫌作偽證，將她改列偽證罪被告；劉喬安後來改口認罪，指是怕被人知道她從事性交易才會否認；台北地檢署今依偽證罪將她起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

劉喬安先前以證人身分到北檢出庭時，曾簽名具結，針對檢方詢問她當天去飯店的動機時，她證稱是去賣酒，而非《壹週刊》報導是去援交。

檢方後來傳喚《壹週刊》社長及撰稿記者，並勘查劉喬安被拍的影片，以及她與《壹週刊》記者之間的LINE對話紀錄，認定劉喬安去飯店賣酒的說法不實，因此另外簽分偽證罪查辦。

前年12月10日，《壹週刊》報導劉喬安從事援交，開價一次10萬元，港男嫖客殺價到3萬元，雙方議價半小時仍破局，劉喬安收了港男2000元車馬費後，脫掉紅色迷你裙換上牛仔短褲離開，相關對談過程及畫面，被假扮嫖客的《壹週刊》男記者以密錄器拍下。

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標題：劉喬安飯店性交易稱賣酒 偽證罪起訴


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