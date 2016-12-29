殺妹慘案匪夷所思 30年老刑警：社會病了嗎
2016-12-29 11:32
〔即時新聞／綜合報導〕台中市大雅區發生未成年哥哥殺死妹妹的人倫慘劇，手段極度兇殘，事後還對著電話嗆父，「我殺死妹妹了！我已經跟你講過很多次了！」匪夷所思的案情，讓近30年資歷的老刑警都不禁在臉書發文，「這社會病了嗎？」
警方調查，犯案的16歲李姓少年，26日因不滿14歲妹妹在客廳跳繩，竟然涉嫌持150公分長的木棍，以及泡茶用的小瓦斯桶，瘋狂毆打妹妹頭部，還拿水桶浸泡昏厥的妹妹頭臉，確保她悶死，約2小時後再步行到附近派出所自首。
根據《蘋果日報》報導，李男自首「殺死妹妹」時，值班女警聽了還以為他在惡作劇，但還是呼叫這位資深警察隨少年到案發現場，打開大門一看「整個傻掉」，趕緊呼叫支援。而警方通知在北部出差的李姓少年父母時，李姓少年竟對著電話嗆父，「我殺死妹妹了！我已經跟你講過很多次了！」看到這一幕的警佐，即使從警長達30年仍震驚不已，在臉書發文感嘆，「這社會病了嗎？」
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…
- 行政相驗 助取得死亡證明
- 廢爐渣亂倒魚塭 檢聲請沒收4億犯罪所得
- 松本潤劈腿AV女優4年 曾威脅葵司：再問就殺了妳
- 台塑越鋼污染 越南GDP減0.3個百分點
- 壘球場不能揮棒打球？雄中：考量其他學生安全
- 向黨產會潑糞 男子侮辱公署起訴
- 防假新聞影響大選 捷克設專責機構
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- MLB》愛上有夫之婦 前中職洋投遭槍殺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT chairwoman apologizes over party infighting
- 克服洋蔥黃萎病 田間管理見效
- 霸氣爆棚！AV男優忘年會 熟悉臉孔全到齊
- 謝志偉發言惹怒藍委 國民黨團要求撤換
- 台大醫院鍋爐室未列古蹟 將拆解平移
- 死刑未廢 殺妻殺女判死定讞
- 3腳「小黑」溫柔 療癒東光國中生
- 興航爆量漲停 疑大股東出手
- 減少生鮮食品浪費 宜縣府推icode生產技術
- 癌細胞基因檢測 突變轉移有藥醫
- 【南市教育產業工會暨教師會公布】2016南市教育代表字 「亂」
- 食藥署比對報廢表 若違法可重罰2億
- 明年投資 過半理專看好債市
- 合宜住宅案涉收賄 葉世文：盼減刑，餘生彌補過錯
- 小S談到昔日戀情 怒嗆佼佼這件事裝傻
- 國民黨批張景森主張廢國旅卡 要求林全表態
- 學者籲日：讓交流協會隸屬外務省
- 新年行情看好 倫敦股市創收盤新高
- 2016最受美國人景仰的是他！ 川普排第二
- 強國廣告大螢幕播放A片 觀眾當場受不了「哎喲...」
- 立委提案增村里長撫卹金 內政部長這樣說...
- 鼓勵都更 危險老屋再放寬
- 女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
- 系所評鑑 開南有條件通過
- 林邊黑珍珠量少價揚 有錢恐也買不到
- 陽岱鋼加盟不到10天 球員卡出爐
- 台積電中科擴建案環差過關
- 本季一場都沒打！ 蔣淯安第2高票
- 日職》平成怪物回來了 松坂大輔繳冬盟代表作
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：殺妹慘案匪夷所思 30年老刑警：社會病了嗎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分