殺妹慘案匪夷所思 30年老刑警：社會病了嗎

2016-12-29 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕台中市大雅區發生未成年哥哥殺死妹妹的人倫慘劇，手段極度兇殘，事後還對著電話嗆父，「我殺死妹妹了！我已經跟你講過很多次了！」匪夷所思的案情，讓近30年資歷的老刑警都不禁在臉書發文，「這社會病了嗎？」

警方調查，犯案的16歲李姓少年，26日因不滿14歲妹妹在客廳跳繩，竟然涉嫌持150公分長的木棍，以及泡茶用的小瓦斯桶，瘋狂毆打妹妹頭部，還拿水桶浸泡昏厥的妹妹頭臉，確保她悶死，約2小時後再步行到附近派出所自首。

根據《蘋果日報》報導，李男自首「殺死妹妹」時，值班女警聽了還以為他在惡作劇，但還是呼叫這位資深警察隨少年到案發現場，打開大門一看「整個傻掉」，趕緊呼叫支援。而警方通知在北部出差的李姓少年父母時，李姓少年竟對著電話嗆父，「我殺死妹妹了！我已經跟你講過很多次了！」看到這一幕的警佐，即使從警長達30年仍震驚不已，在臉書發文感嘆，「這社會病了嗎？」