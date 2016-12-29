派出所變靈堂？竟然是為了感謝警察這件事...

派出所前放了民眾感謝警方的花圈，警員私下開玩笑說像靈堂。（記者王捷攝）

2016-12-29 06:56

〔記者王捷／台南報導〕台南市警五分局北門派出所前近日被擺放了4個花圈，部分警員遠遠一看以為是靈堂，不過仔細看花圈內的字，卻是寫著「大快人心」，警方指出，不曉得是誰送來的花圈，不過有聽說，是因為上次警方替圖書館法辦一名不理性婦人，換得圖書館員掌聲，因此才將花圈送來警所。

花圈上除了寫「大快人心」外，也寫著「警察辛苦了」、「一群受驚嚇、霸凌的基層公務員」，令警員感到做了對的事，不過警方透露，不僅基層公務員遭該婦人霸凌，連警察也常常被告、被檢舉。

根據警方統計，該名婦人今年共投訴30多名警員，這30多件投訴案都已成案，如果包括未成案的案件，今年婦人就告了超過千件。而該婦人本月也檢舉了地瓜攤商、醫護人員，警員私下指出，這名婦人常找攤販、公部門或是超商，甚至就在路邊找民眾麻煩，欺負民眾不懂法律，逼民眾找她和解。

警員舉例說，之前有兩位市民在路邊出車禍，其中一人失言罵了髒話，沒想到婦人只是經過，就留在現場懷疑失言的人罵她，報案要請警方到場，要告公然侮辱，警員向婦人解釋，但她聽不下去，挑釁警員最後再告警員公然侮辱，原因是警員重複失言民眾的話「人家罵XXX，也不是在罵你（指婦人）」。

另外，有一名警員受理婦人檢舉攤商，婦人拿錄影畫面到警所報案，警員為查證攤商身分，拿錄影畫面向攤商求證，指著影像問攤商是否為本人，沒想到該婦人知道後，立即告警員洩密。

地檢署統計，該婦人告訴案件有20多件，被告僅5件。警方私下指出，原本警所都是開放讓民眾方便，但為了嚇阻這名婦人，還在警所內架設告示牌「辦公場所非請勿入」，不讓該婦人進入。