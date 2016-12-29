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好房東這樣做... 連違約房客都暖心

2016-12-29  02:31

〔記者吳政峰／綜合報導〕包租婆張淑晶屢與房客發生糾紛，鬧上新聞版面，令不少人擔心踩到租屋地雷，但基隆卻有一名好房東，面對因調職而須中途解約的房客，除僅收取一半的違約金，還用該房客的名字，將違約金捐給公益團體，心地非常善良。

房客張女表示，與陳姓房東的租約原到明年7月，無奈11月突接獲公司派令，指示12月中須調至外地，她無法續住，依合約須支付違約金6500元。

張女臨走前，依規定打掃房間，另特地買了一罐茶葉，感謝陳女這5個月的照顧。

陳女得悉解約原委，主動把違約金降為3000元，還祝她鵬程萬里。

本以為這段租屋情緣就此結束，沒想到28日下午，張女突然收到陳女傳來的訊息，指違約金部分，已用張女的名義捐給「世界展望會飢餓三十國外緊急救援」，並說「讓契約不再是冰冷的條款，能夠幫助更多需要幫助的孩童」。

張女說，當時在室外，溫度雖然只有16度，內心卻迴盪陣陣暖流，眼眶泛紅，直言這段關係「不再是房東與房客，而是可貴的朋友」。

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  • 張姓房客真切感受到陳姓房東的窩心。（記者吳政峰翻攝）

    張姓房客真切感受到陳姓房東的窩心。（記者吳政峰翻攝）

  • 陳姓房東把違約金，用張姓房客的名義捐給公益團體，還傳訊問她需不需要收據，可以扣稅。（記者吳政峰翻攝）

    陳姓房東把違約金，用張姓房客的名義捐給公益團體，還傳訊問她需不需要收據，可以扣稅。（記者吳政峰翻攝）

  • 陳姓房東用張姓房客的名義，捐出3000元給公益團體。（記者吳政峰翻攝）

    陳姓房東用張姓房客的名義，捐出3000元給公益團體。（記者吳政峰翻攝）

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