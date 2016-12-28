媽媽崩潰一句話 18歲毒子鼻酸痛改
〔記者吳政峰／基隆報導〕18歲小右（化名）未成年時，犯下販毒罪，被法官判感化3年加服刑3年，或至適當場所戒毒2年，小右在父母勸說下，選擇住進戒毒機構「向上學苑」，進行全天候隔離外界及心靈輔導，年少不羈的他，頭一個月無法忍受，幾乎天天打給媽媽，求「寧願被關也不待在這」，直到母親忍不住泣訴「你要我等6年還是2年」，他突然鼻酸，心痛醒悟，淚流滿面回「媽，我一定會成功戒毒，請等我回家...」
小右是台南人，生長在單親家庭，與父親同住，15歲時，在朋友慫恿下，接觸K他命與毒品咖啡包，甚至墮落成毒販，荼害不少人。
兩年後，小右被逮，法官認為他惡行重大，判入觀護所感化3年，出所再至監獄服刑3年，但因他犯案時未成年，法官給予保護管束的機會，即進入戒毒中心2年。
桀傲不馴的小右原想入監，但其父為更生人，深知監所龍蛇混雜，與其母苦勸他接受保護管束，他抱著應付的心態答應，遠赴基隆「向上學苑」戒毒。
「超痛苦！」小右回憶初入戒毒中心的景況，除上心靈淨化課程，還得24小時與外界隔離，連手機都不能用，當時每天站在門口，望著外面的世界。
小右說，第一個月，腦子裡盤旋「被關比在這好」的念頭，打給母親求入監服刑，聽不進勸告。
直到某次母子通聯，其母突崩潰痛哭「媽媽很想你，你要我等6年還是2年...」他才感受到「媽媽真的愛我」，一手拿著話筒，一手拭淚，不捨母親悲傷，決心遠離毒品。
小右表示，除了隔離外界、心靈課程、互相鼓勵外，輔導老師的教誨也帶給他信心，因為每位老師幾乎都是「過來人」，格外有說服力。
其中一名老師阿明（化名），曾因吸膠失神，揹上13條人命，刑滿出獄後，在家人與宗教扶持下，真心懺悔，取得被害家屬諒解，走過人生低潮，並全心奉獻在戒毒教育上，每周僅兩天與妻小團聚，看在小右眼裡，覺得「我是有救的」。
小右接受輔導8個月，已無毒癮，但他不諱言，保護管束期滿後，如再回台南，豬朋狗友肯定會找上門，因此決定出去後，到台北找工作，「唯有斷絕過去，才能重啟新人生」。
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標題：媽媽崩潰一句話 18歲毒子鼻酸痛改
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