玩寶可夢摔傷報案 不知地點要消防員查攻略

2016-12-28 23:59

〔記者王駿杰／新竹報導〕寶可夢退燒了嗎？答案是沒有！

被網友譽為抓寶聖地的新竹市南寮漁港，24日晚間出現稀有寶可夢乘龍，48歲陳姓女子抓寶時不慎摔傷，她打119報案時，卻說不出案發地點，情急之下只好要求救護人員自行上網，在「寶可夢攻略」中搜尋「南寮乘龍出沒地」，救護人員雖然頭痛，還真的上網搜尋，成功將陳女送醫，幸無大礙。

新竹南寮漁港自「精靈寶可夢」遊戲上線後成為抓寶聖地，港邊周遭不時會出現稀有寶貝，24日晚間，南寮漁港忽然出現稀有寶可夢「拉普拉斯」（乘龍，lapras），吸引數百名玩家蜂擁而至，場面壯觀，遠從外縣市來南寮抓寶的陳女，當時也隨人群跑動抓寶，卻不慎跌倒，疼痛難耐。

她急打119報案，卻因不是本地人，無法確切說出所在位置，只好要救護人員自行上網google寶可夢攻略，從中搜尋南寮乘龍最常出沒地，救護人員雖然傻眼，但救人要緊，立刻拿出手機上網，飛快搜尋南寮可能出現乘龍的地點，並派遣人車趕往。

救護人員趕抵南寮漁港，卻因天色昏暗無法立即辨識陳女方位，只能先將救護車沿著人群開，並沿路詢問民眾，終於在防波堤上發現陳女的身影，她左膝、嘴角及右手掌有擦傷，立刻為她清理傷口，止血包紮，送醫後無礙。

消防局指出，南寮常出現稀有寶可夢，許多玩家會不顧安危奔跑、下海抓寶，危險程度令人捏把冷汗，由於遊戲時必須緊盯螢幕，並控制寶貝球擲出的力道與準確度，需要高度專注力，提醒民眾不要在危險區域抓寶，開車、騎車時也盡量避免，以免害人害己。