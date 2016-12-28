台中大肚民宅火警 傳出爆炸聲搶救中

2016-12-28 22:37

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市大肚區興和路一處民宅晚間10點多傳出火警，消防局獲報疑似延燒到一旁車輛，傳出爆炸聲響，居民指出平房內部有一人居住，目前還未知是否在屋內，消防局出動烏日、大肚、龍井、西屯等分隊搶救中。