撂人闖校園替兒子出氣 暴衝老爸送法辦

2016-12-28 22:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕正修科大今天傳出校園濺血暴力，陳姓學生家長不滿兒子與同學在LINE上互嗆，揪人闖進校園毆打張姓學生，幫兒子出氣，波及幫張拿衛生紙止血的何姓學生，警方已將陳父依傷害罪嫌送辦。

41歲陳姓家長上午11時與蔡姓、楊姓友人，怒氣沖沖地衝進企管大樓企管周三班教室，找18歲張姓學生理論，雙方一言不和，陳動手毆打張姓學生，期間大喊：「拖出來！」嚇得在場男女生驚聲尖叫。

張姓學生被打到眼角流血，何姓同學見狀拿衛生紙趨前幫他擦拭，卻被誤會是幫手，也被陳父毆打，身體有輕微擦傷，陳父等3人隨後離去，過程約10分鐘，張姓學生事後向仁武警分局報案。

警方調查，陳、張姓學生本是好友，2人在專題報告在同一分組，不過陳生因工作常常沒參加分組討論，其他人不滿課業落在大家身上，陳、張2人在LINE上互嗆，引發陳父不滿。

陳父傍晚5時到案說明，坦承動粗，警方依傷害罪嫌將他送辦。

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