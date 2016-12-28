| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中大肚民宅火警 傳出爆炸聲搶救中 寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

撂人闖校園替兒子出氣 暴衝老爸送法辦

2016-12-28  22:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕正修科大今天傳出校園濺血暴力，陳姓學生家長不滿兒子與同學在LINE上互嗆，揪人闖進校園毆打張姓學生，幫兒子出氣，波及幫張拿衛生紙止血的何姓學生，警方已將陳父依傷害罪嫌送辦。

41歲陳姓家長上午11時與蔡姓、楊姓友人，怒氣沖沖地衝進企管大樓企管周三班教室，找18歲張姓學生理論，雙方一言不和，陳動手毆打張姓學生，期間大喊：「拖出來！」嚇得在場男女生驚聲尖叫。

張姓學生被打到眼角流血，何姓同學見狀拿衛生紙趨前幫他擦拭，卻被誤會是幫手，也被陳父毆打，身體有輕微擦傷，陳父等3人隨後離去，過程約10分鐘，張姓學生事後向仁武警分局報案。

警方調查，陳、張姓學生本是好友，2人在專題報告在同一分組，不過陳生因工作常常沒參加分組討論，其他人不滿課業落在大家身上，陳、張2人在LINE上互嗆，引發陳父不滿。

陳父傍晚5時到案說明，坦承動粗，警方依傷害罪嫌將他送辦。

相關影音

廣告
  • 陳父（右2）與張姓學生拉扯。（翻攝自爆料公社）

    陳父（右2）與張姓學生拉扯。（翻攝自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 家長 打人 校園暴力 父親
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：撂人闖校園替兒子出氣 暴衝老爸送法辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.