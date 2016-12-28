活該被逮！ 笨賊偷到8萬元 竟在失主家旁數錢

2016-12-28 23:28

〔記者林嘉東／新北報導〕33歲男子曾鴻志沒錢買毒解癮，傍晚接連洗劫2戶民宅，得手台幣8萬元現金等財物，竟爽在失主家外數算「成果」，殊不知警方已趕到，當場人贓俱獲。

警方調查，有毒品前科的男子曾鴻志，半年前才因毒品案出獄；重獲自由的他，仍沈迷毒海，無法自拔。

昨晚6時許，他先後跑進新北市瑞芳區三爪子坑路2戶民宅搜刮財物，先竊得一台平板電腦後，又跑進許姓婦人家中，趁許婦正在做菜時，竊走她、內有8萬元現金的皮包。

許婦發現皮包不見馬上報警；新北市瑞芳警分局瑞芳派出所警員曾冠綸、楊沛盛獲報趕抵，見一名男子就在許婦住處附近數著千元大鈔，直覺可疑，上前盤查。

曾被警突然詢問：「你在這兒幹嘛？」嚇了一大跳，穩住情緒後，乖乖把剛偷得的8萬現金交給警員，還說：「這是我剛剛偷的」，但皮包已被他丟掉；被警方依竊盜罪嫌移送法辦。

檢察官複訊後，以曾為毒品人口，又連偷2住戶財物，以有再犯之虞向法院聲請羈押，基隆地院今裁准將曾羈押禁見。