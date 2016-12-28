| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中大肚民宅火警 傳出爆炸聲搶救中 寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

蘆洲怪男非初次攔人 警：未接獲類似報案

2016-12-28  22:28

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲一名長相甜美的林姓女高中生，昨晚7時許下課返家行經蘆洲國小時遭陌生男子攔下糾纏，一度阻擋女學生離去，受到驚嚇的女學生最後態度強硬才迅速逃回家，並透過臉書社團提醒附近住戶夜歸時注意安全，卻反遭網友酸：「人醜就癡漢？」但也有網友反應，其實這名男子不是第一次隨機攔下女生，對此警方回應，並沒有接獲類似報案，會加強巡邏。

林姓女高中生表示，該名身穿深色外套，身高約170公分的男子講話有些結巴，起初被攔下時以為對方要問路，沒想到他竟頻問「妳有男友嗎？」、「喜歡交友嗎？」等問題，甚至阻擋女高中生離開，所幸女高中生態度強硬，趁機逃離，但該男還轉身作勢追上，最後說了一句：「妳真的很可愛」然後離開。

林姓女高中生事後與家人、老師討論，還是平撫不了內心不安，當場淚崩，今天下課返家後特別加快腳步，深怕再遇到該名男子。林姓女高中生向記者表示，會透過臉書社團分享遭遇，單純是希望會經過那邊的夜歸女性更注意自身安全，那段人行道較昏暗，女孩子隻身被攔下是件很可怕的事，沒想到反被網友酸是看長相，相當受傷。

但臉書社團我是蘆洲人的貼文下也有網友反應，其實該名男子不是第一次隨機攔人，女友也曾經被攔下糾纏，最後也是丟下一句「妳長得很可愛」後離去，不少網友感謝女高中生勇敢分享，提醒附近居民小心。

對此，蘆洲警分局蘆洲派出所長吳家森表示，目前並未接獲類似報案，將會加強附近巡邏，也將會尋找女高中生來了解男子特徵，避免民眾受到驚嚇。

廣告
  • 有網友也在貼文下反應女友曾遭怪男糾纏。（記者王宣晴翻攝）

    有網友也在貼文下反應女友曾遭怪男糾纏。（記者王宣晴翻攝）

  • 新北市蘆洲國小旁有一段人行道相當昏暗，一名女高中生行經此處時遭怪男攔下糾纏。（記者王宣晴翻攝）

    新北市蘆洲國小旁有一段人行道相當昏暗，一名女高中生行經此處時遭怪男攔下糾纏。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女高中生 怪怪男 怪男 蘆洲
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：蘆洲怪男非初次攔人 警：未接獲類似報案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.