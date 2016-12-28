蘆洲怪男非初次攔人 警：未接獲類似報案

2016-12-28 22:28

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲一名長相甜美的林姓女高中生，昨晚7時許下課返家行經蘆洲國小時遭陌生男子攔下糾纏，一度阻擋女學生離去，受到驚嚇的女學生最後態度強硬才迅速逃回家，並透過臉書社團提醒附近住戶夜歸時注意安全，卻反遭網友酸：「人醜就癡漢？」但也有網友反應，其實這名男子不是第一次隨機攔下女生，對此警方回應，並沒有接獲類似報案，會加強巡邏。

林姓女高中生表示，該名身穿深色外套，身高約170公分的男子講話有些結巴，起初被攔下時以為對方要問路，沒想到他竟頻問「妳有男友嗎？」、「喜歡交友嗎？」等問題，甚至阻擋女高中生離開，所幸女高中生態度強硬，趁機逃離，但該男還轉身作勢追上，最後說了一句：「妳真的很可愛」然後離開。

林姓女高中生事後與家人、老師討論，還是平撫不了內心不安，當場淚崩，今天下課返家後特別加快腳步，深怕再遇到該名男子。林姓女高中生向記者表示，會透過臉書社團分享遭遇，單純是希望會經過那邊的夜歸女性更注意自身安全，那段人行道較昏暗，女孩子隻身被攔下是件很可怕的事，沒想到反被網友酸是看長相，相當受傷。

但臉書社團我是蘆洲人的貼文下也有網友反應，其實該名男子不是第一次隨機攔人，女友也曾經被攔下糾纏，最後也是丟下一句「妳長得很可愛」後離去，不少網友感謝女高中生勇敢分享，提醒附近居民小心。

對此，蘆洲警分局蘆洲派出所長吳家森表示，目前並未接獲類似報案，將會加強附近巡邏，也將會尋找女高中生來了解男子特徵，避免民眾受到驚嚇。