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涉偽造文書 喜萊博日籍董事30萬元交保

喜萊博公司日籍董事藤本麻木子（戴口罩者），今晚訊後被依偽造文書罪，諭令30萬元交保，並限制出境及出海。（記者錢利忠攝）

2016-12-28  22:17

〔記者錢利忠／台北報導〕號稱日本第一醫美品牌的日商喜萊博「Dr.Ci:Labo城野醫生」，被檢舉報關胎盤素碇產品時，疑隱匿內含未經主管機關核可的人類及動物胎盤素成分；台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處，兵分2路搜索並約談喜萊博公司日籍董事藤本麻木子、倉管李柏諫等4人，今晚10點多，藤本麻木子被依偽造文書罪，諭令30萬元交保並限制出境及出海。

今晚6點多，藤本麻木子被移送至北檢複訊，她面對鏡頭時，將帽T的帽子戴起來，未發一語。李姓倉管訊後被依偽造文書罪，諭令15萬元交保；據悉，李男應訊時指自己不知情。

檢調調查，已有部分國家可合法使用胎盤素，但於我國仍列為藥品，99年間，喜萊博進口產品報關時，疑涉隱匿產品內含人體及動物胎盤素成分；此外，該牌另有多項化妝品疑似遭竄改有效期限，涉違反藥事法、化妝品衛生管理條例及偽造文書。

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  • 喜萊博公司日籍董事藤本麻木子（戴口罩者），今晚訊後被依偽造文書罪，諭令30萬元交保，並限制出境及出海。（記者錢利忠攝）

    喜萊博公司日籍董事藤本麻木子（戴口罩者），今晚訊後被依偽造文書罪，諭令30萬元交保，並限制出境及出海。（記者錢利忠攝）

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