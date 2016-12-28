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佳樂水流浪狗疑遭虐殺 動保人士緝凶

2016-12-28  22:13

〔記者蔡宗憲／滿州報導〕佳樂水衝浪區有5隻溫馴的流浪狗，長期都由衝浪客及愛心媽媽照顧，不料上週陸續發生狗兒遭獵犬咬喉虐殺情況，民眾蒐證後指向一名畜養獵犬男子，屏東家防所到場調查，雖無實際證據，仍提醒附近民眾相關動保法令，勿惡意傷害無辜動物。

「惡意虐殺流浪狗實在太過分了！」動保人士小李說，佳樂水漁村公園停車場有5隻流浪狗，因為乖巧親人，都有固定人照料，但自18日起，住佳樂水附近的一位居民，疑似惡意帶豢養的多隻獵犬，刻意圍攻虐殺當地流浪狗，目前已有3隻流浪狗死亡。

恆春愛心媽媽小雅難過表示，這居民多年前就會持棍棒或石塊攻擊流浪狗，近年遇到吠叫的犬隻就會私下帶獵犬尋仇，他們前往救援時，發現狗兒都是全身遭啃咬重傷，致命傷都在喉嚨，殘暴行徑令人髮指。

屏東家畜疾病防治所據報前往調查，發現動保人士指涉的居民家中沒有兇狠獵犬行蹤，沒有直接證據能證明是他教唆犬隻攻擊流浪狗，只能向該家戶宣導，狗在公共場所要繫繩管理好，不可放任狗攻擊別人。

恆春動保團體呼籲，無端虐殺犬隻，故意使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，已經違反《動保法》，可處一年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣10萬元以上100萬元以下罰金，動保人士已經埋伏跟監蒐證，一定會將虐狗者繩之以法。

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  • 佳樂水附近至少三隻流浪狗疑遭虐殺。（記者蔡宗憲翻攝）

    佳樂水附近至少三隻流浪狗疑遭虐殺。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 屏東家防所及警方到佳樂水附近宣導勿虐狗。（記者蔡宗憲翻攝）

    屏東家防所及警方到佳樂水附近宣導勿虐狗。（記者蔡宗憲翻攝）

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