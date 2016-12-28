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慶生惡搞？屁孩持滅火器亂噴新莊運動中心廁所

殘障廁所內全是滅火器乾粉。（記者曾健銘翻攝）

2016-12-28  22:12

〔記者曾健銘／新北報導〕公德心何在？新北市新莊區1群年輕男女，本月23日晚間疑似為了友人慶生，一行人竟跑到新莊國民運動中心大搞破壞，將運動中心內的滅火器當作玩具對著人肆意噴灑，將殘障廁所、空中廣場搞得滿目瘡痍後離去，讓清潔人員氣得痛罵：「真是沒水準！」目前中心人員已到派出所備案，但尚未提出毀損告訴。

新北市新莊國民運動中心粉絲團，日前在臉書粉絲團上發文譴責：「是的，這是一件讓人無法忍受的事情，絕大多數人都願意一同維持場地清潔，但就在今天，有民眾惡意破壞本中心R1平台設施！」隨即附上幾張照片，圖像中可見滅火器被不明人士胡亂使用，將殘障洗手間弄得滿地全是乾粉，空中平台則是滿地刮鬍泡。

中心調閱監視器追查，發現原來是一群年輕男女，疑似為了慶生狂歡才惡作劇，將空間搞得一團亂後逕自離去，一行人的影像全被監視器拍下，事件馬上引起網友群起撻伐：「死屁孩真缺德」、「全部抓起來法辦」、「抓到應該罰打掃公園1個月」。

新莊分局表示，中心人員日前帶著影像到派出所備案，但尚未提出毀損告訴，管理單位呼籲肇事民眾能主動出面與單位聯繫。

中心內的滅火器竟被當成玩具胡亂噴灑。（記者曾健銘翻攝）

電梯監視器拍下肇事民眾的身影。（記者曾健銘翻攝）

廣場地板全是刮鬍泡。（記者曾健銘翻攝）

廣場地上全是滅火器乾粉。（記者曾健銘翻攝）

廣場地板全是刮鬍泡。（記者曾健銘翻攝）

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相關關鍵字： 公德心 屁孩 廁所 惡搞 慶生 新莊國民運動中心 滅火器
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