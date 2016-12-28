通緝犯遇警車自撞路樹倒地 警送醫再送辦

2016-12-28 21:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市40歲蔡姓男子，騎乘機車途經龍潭區成功路巷內時，見到巡邏警車經過，一時慌張自撞路樹倒地，員警發現好心協助送醫，但詢問蔡男年籍資料時，蔡神色緊張且謊報資料，員警利用人臉系統查詢，才發現蔡男竟是毒品通緝犯，送醫後再將他移送法辦。

龍潭警分局中興派出所副所長曹培翔、警員顏利玲今天中午巡邏時，發現蔡男騎著機車意外撞擊路樹後倒地，原本員警以為蔡男只是不慎撞車，趕緊下車察看，並通報119救護。

但員警等待救護車趕抵時，向蔡男詢問年籍資料，蔡男卻謊稱他人年籍資料，且神色相當緊張。曹培翔直覺不對，利用人臉辨識系統查詢，發現蔡男是日前因毒品遭通緝在案的逃犯，另當場查獲蔡男持有毒品注射針筒。

蔡男向警方供稱，自知被通緝，出門都很小心，但看到警察還是會緊張，沒想到會分心撞樹被逮，直呼這一撞有夠倒楣。

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