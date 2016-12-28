| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中大肚民宅火警 傳出爆炸聲搶救中 寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

「妳真的很可愛！」 蘆洲女高中生遭怪男攔下嚇哭

林姓女高中生昨晚7點在新北市蘆洲國小旁遭陌生男子攔下，一度無法離開。（記者王宣晴翻攝）

2016-12-28  21:44

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲一名16歲的林姓女高中生昨晚7時下課後搭捷運返家，剛出三民高中站就在暗處被一名年約30歲的男子攔下，最初原以為是要問路，但男子的舉動、問話越來越詭異，害怕的林姓女高中生想拒絕對話離開，卻反遭擋路，最後態度強硬才順利逃離。林姓女高中生事後透過臉書我是蘆洲人分享恐怖經驗，提醒網友經過此處時要注意安全。

林姓女高中生向記者表示，她平常下午4點下課，約5點會到捷運站，再走10分鐘的路程回家，昨晚比較晚下課，加上冬天天色較暗，晚上7點經過蘆洲國小時有一段人行道比較暗，就在那邊被陌生男子攔下。

該名男子約170公分高，當時穿著深色外套，講話有些結巴，一開始認為是要問路，但男子劈頭就問：「妳是高中生嗎？哪間高中的」覺得對方說不定是要做問卷，因此老實回答，沒想到男子開始詢問：「妳喜歡交朋友嗎？」、「妳有男友嗎？」察覺不對勁的林姓女高中生這才想離開，但男子卻側身擋住她的路，直說：「不要怕，我不會傷害妳」更伸手企圖拉住她。

嚇壞的女高中生才強硬的表示有事，趕緊離開，該男竟轉身作勢追上，最後只說了一句：「妳真的很可愛」才往反方向離開。女高中生事後與母親、老師討論，回想起短暫的2分鐘驚魂記還是心有餘悸，忍不住落淚，將與母親討論後決定是否要到派出所報案，讓警方更了解當時情況。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女高中生 怪男 擋路 蘆洲
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：「妳真的很可愛！」 蘆洲女高中生遭怪男攔下嚇哭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.