「妳真的很可愛！」 蘆洲女高中生遭怪男攔下嚇哭
2016-12-28 21:44
林姓女高中生昨晚7點在新北市蘆洲國小旁遭陌生男子攔下，一度無法離開。（記者王宣晴翻攝）
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲一名16歲的林姓女高中生昨晚7時下課後搭捷運返家，剛出三民高中站就在暗處被一名年約30歲的男子攔下，最初原以為是要問路，但男子的舉動、問話越來越詭異，害怕的林姓女高中生想拒絕對話離開，卻反遭擋路，最後態度強硬才順利逃離。林姓女高中生事後透過臉書我是蘆洲人分享恐怖經驗，提醒網友經過此處時要注意安全。
林姓女高中生向記者表示，她平常下午4點下課，約5點會到捷運站，再走10分鐘的路程回家，昨晚比較晚下課，加上冬天天色較暗，晚上7點經過蘆洲國小時有一段人行道比較暗，就在那邊被陌生男子攔下。
該名男子約170公分高，當時穿著深色外套，講話有些結巴，一開始認為是要問路，但男子劈頭就問：「妳是高中生嗎？哪間高中的」覺得對方說不定是要做問卷，因此老實回答，沒想到男子開始詢問：「妳喜歡交朋友嗎？」、「妳有男友嗎？」察覺不對勁的林姓女高中生這才想離開，但男子卻側身擋住她的路，直說：「不要怕，我不會傷害妳」更伸手企圖拉住她。
嚇壞的女高中生才強硬的表示有事，趕緊離開，該男竟轉身作勢追上，最後只說了一句：「妳真的很可愛」才往反方向離開。女高中生事後與母親、老師討論，回想起短暫的2分鐘驚魂記還是心有餘悸，忍不住落淚，將與母親討論後決定是否要到派出所報案，讓警方更了解當時情況。
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