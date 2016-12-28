男童絆倒教室電水壺燙傷 警消揹他上救護車

2016-12-28 21:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉某國小邱姓男童，昨進教室開窗戶時，因未注意女老師在教室用電水壺燒水，行經不慎絆到電線、打翻水壺，熱水四濺造成男童左大腿、右腳踝二度燙傷起水泡，經送醫包紮傷況趨緩，當時協助救護的消防員陳立武，擔心男童的水泡被擔架磨破，機警揹起男童送上救護車，一路上還不斷輕聲安撫，免除燙傷的恐懼。

水里消防分隊隊員陳立武，今回想當時的情況說，男童遭燙傷後隨即奔往保健室沖冷水，他到場後為防擔架磨破男童水泡，評估傷勢與體重可堪背負移動，便揹起男童並刻意彎腰，讓男童腿部自然懸空，漸少水泡摩擦機會，再送上救護車，而送醫途中則持續以生理食鹽水沖淋患部，一路上男童不斷哭喊著說不能上最愛的體育課，他則鼓勵男童只要傷癒就能重返學校，藉此安撫情緒。

校方表示，經向男童家長說明原委，並將全力提供醫療與課業上的協助，已獲家長諒解，事後也緊急開會檢討，由於事發場所為科任教室，過去教室也有一些烹飪體驗課程，會燒水或使用簡易廚具，目前則先將潛藏安全疑慮器材移除，並對師生做安全宣導，未來使用類似器材會更加注意並做好防護措施，避免意外發生。