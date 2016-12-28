酒駕等紅燈睡著 前立委張清芳兒子訊後飭回

2016-12-28 20:50

〔記者陳慰慈／新北報導〕前立委張清芳的兒子、標捷光電公司營運長張定瑋，昨凌晨開著賓士車，至新北板橋民族路與區運路口停等紅燈，因酒醉睡著，車子未踩煞車緩緩滑前，民眾發現報警，警方拍窗13分鐘才把他叫醒，酒測值0.67毫克，依公共危險罪嫌移送新北地檢署複訊，檢方昨訊後將他飭回。

警詢時，張男供稱，與友人聚餐喝了幾杯紅酒，散會後要返回板橋住處，不勝酒力在車上睡著，為貪圖方便才會自己開車，但平常酒後都有找人代駕。

張男4個月前才因酒駕被吊銷駕照5年，如今第3度酒駕，不僅涉嫌公共危險罪，還會因無照駕駛受罰。此案檢方將不會以「速偵」案件處理，而會轉為「偵」字案。

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