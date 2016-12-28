汽車逆向超車 機車騎士捲入車底當場死亡

2016-12-28 20:34

［記者謝武雄／桃園報導］31歲曾姓男子，今晚6時43分左右，騎機車行經桃園市大園區三石里三塊石、桃5線縣道埔心往菓林方向時，和逆向超車的自小客車發生車禍，整個人被捲入小客車底，警、消動員大批人員前往救援，於7時25分才將曾姓男子救出，但曾姓男子已經頭顱破裂、腦漿外溢死亡，至於肇事責任尚待鑑定。

消防局勤務中心接獲民眾報案指出，桃5線縣道發生交通事故，有民眾受困車下，消防隊動員10名隊員及4輛各式車輛前往救援，發現曾姓男子的安全帽卡在車頭，身體則捲入車底，警消人員動用千斤頂將車子架高後，才將曾姓男子救出，但曾姓男子已經當場死亡。

警方初步調查，發現是汽車逆向超車時與機車相撞，機車騎士才會捲入車下，但肇事責任尚待進一步釐清。