戀上服飾店正妹 男「駐點」被勸離不爽動粗
2016-12-28 20:03
〔記者陳慰慈／新北報導〕29歲的蘇姓男子，因喜歡上新北板橋一家牛仔服飾店的26歲正妹店員，常去店裡「假逛」，其實是為了看正妹，上月21日，正妹不堪其擾，請隔壁的眼鏡行黃姓老闆，要求蘇男離開，蘇男不滿嗆：「我有我的自由，你不能趕我走」，出手毆打黃男，新北地檢署今依傷害罪嫌起訴蘇男。
據了解，蘇男常去服飾店蹲點，連續一陣子天天去，在店內一待就超過1小時，通常都沒買東西，偶爾會買一、兩件小配件，但大多時間都在「假逛」，實則為了「看妹」，正妹指控，蘇男還曾摸她頭髮跟腰，讓她覺得很不舒服，但性騷擾部分正妹並未提告。
庭訊時，被問到「是不是喜歡女店員？」、「有沒有摸她頭髮跟腰？」蘇男嗆回：「與本案無關」，並稱黃男要打他，「我不還手等著被打死嗎？」強調出於自衛。
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