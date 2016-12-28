扯！73歲老翁收2百元 大馬路旁幫友人口交

兩名男子深夜在蘆洲民權路上演活春宮。圖非當事人。（記者王宣晴攝）

2016-12-28 20:20

〔記者王宣晴／新北報導〕高中後門上演活春宮？有民眾深夜行經新北市蘆洲某高中後門時驚見兩名男子在口交，嚇得連忙報案，警方獲報迅速趕抵，將兩人依公然猥褻現行犯帶回，警方訊問時得知其中一名男子已高齡73歲，且收了200元就幫友人口交，直呼就算喝醉也太失序，訊後依法將兩人送辦。

據了解，43歲的顏男及73歲的柯男原先就是友人，本月21日晚間11時許，兩人相約飲酒，並坐在蘆洲民權路58巷口對面的木椅上閒聊，沒想到顏男酒後有些衝動，向柯男表示：「懶叫硬硬的，幫我處理一下」，並拿出2百元，要求柯男幫忙口交，柯男見兩人交情不錯便仗著酒意答應，兩男在大路旁演起活春宮，附近民眾見狀報案。

警方獲報趕抵，兩男還沉浸在情慾世界無法自拔，員警連忙大喝：「你們在幹嘛！分開！」並將兩人帶回，柯男向警方供稱，顏男先問：「我平常對你如何」，因兩人本來就是朋友，所以他回：「無話可說」，隨後在路旁做出失序行為，警方訊後依公然猥褻罪嫌送辦。