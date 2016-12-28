| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
日本關東規模6.3地震 深度10公里 寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

扯！73歲老翁收2百元 大馬路旁幫友人口交

兩名男子深夜在蘆洲民權路上演活春宮。圖非當事人。（記者王宣晴攝）

2016-12-28  20:20

〔記者王宣晴／新北報導〕高中後門上演活春宮？有民眾深夜行經新北市蘆洲某高中後門時驚見兩名男子在口交，嚇得連忙報案，警方獲報迅速趕抵，將兩人依公然猥褻現行犯帶回，警方訊問時得知其中一名男子已高齡73歲，且收了200元就幫友人口交，直呼就算喝醉也太失序，訊後依法將兩人送辦。

據了解，43歲的顏男及73歲的柯男原先就是友人，本月21日晚間11時許，兩人相約飲酒，並坐在蘆洲民權路58巷口對面的木椅上閒聊，沒想到顏男酒後有些衝動，向柯男表示：「懶叫硬硬的，幫我處理一下」，並拿出2百元，要求柯男幫忙口交，柯男見兩人交情不錯便仗著酒意答應，兩男在大路旁演起活春宮，附近民眾見狀報案。

警方獲報趕抵，兩男還沉浸在情慾世界無法自拔，員警連忙大喝：「你們在幹嘛！分開！」並將兩人帶回，柯男向警方供稱，顏男先問：「我平常對你如何」，因兩人本來就是朋友，所以他回：「無話可說」，隨後在路旁做出失序行為，警方訊後依公然猥褻罪嫌送辦。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公然猥褻罪 口交 老翁
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：扯！73歲老翁收2百元 大馬路旁幫友人口交


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.