不滿插隊被糾正就砍人 躁鬱男落網否認涉案
2016-12-28 20:06
〔記者洪定宏／高雄報導〕陪母親到診所看病，不滿被糾正插隊的宋姓躁鬱男，今天下午被警方逮捕，但他反覆說「不知道」，否認涉案；警方依殺人未遂及傷害罪嫌將他移送法辦，並建請檢察官將宋男強制就醫，以免發病傷人。
高市警方在苓雅區發現宋嫌的行蹤，先依傳喚通知書，將他帶回偵訊，再向高雄地檢署聲請拘票，將他上銬逮捕，以防他脫逃，又造成其他民眾受害。
不過，宋嫌在偵訊過程，矢口否認涉案，且反覆說「不知道」。警方依殺人未遂及傷害罪嫌將他移送法辦，並建請檢察官將宋男強制就醫。
這起案件發生在26日晚間約7點50分，罹患躁鬱症的宋姓男子陪母親到診所看病，因為插隊被莊姓男子糾正，竟然拿西瓜刀砍殺莊男3刀，莊男拿助行器回擊，宋嫌嚇到落跑，經過2天追緝，警方將宋嫌拘提到案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 少年兄打死妹去自首 警以為是惡作劇
- 「不該讓他教化！」 刺殺前妻又殺女 狠父死刑定讞
- 「10下就好」神棍騙人妻淪性奴
- 為挽女友芳心自導自演英雄救美 男吃上偽證官司
- 戀上服飾店正妹 男「駐點」被勸離不爽動粗
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （影音）子瑜登世界百大美女第8 NANA稱霸2年退居第3
- 國民黨風暴擴大 洪秀柱脫掉假髮道歉
- 印度烈火五型飛彈試射成功 射程涵蓋全中國
- 成交量萎縮 全球皆然 上海劇減近七成最慘
- 超商設新娘休息室 網友讚貼心
- 台股開盤上漲11.63點 報9120.90點
- 中職》職棒慈善高爾夫賽 共募得183萬餘元
- 閃辭被指遭小英打壓 藍智庫副董駁斥說法
- 後龍公車候車亭擬改造 介紹景點
- 為Jolin抱不平... 閨密怒爆分手內幕！
- 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆疑扶正小模
- 日職》郭俊麟拚經典賽 西武職員點出隱憂
- NBA》提拔新秀穆雷？ 馬刺釋出阿根廷「新刺客」
- 新一代食品創新產品 靜宜大學三連霸
- 菲國偵破史上最大毒品案 查獲39億重1公噸冰毒
- 假日就醫 健保APP上網找居家附近診所
- 職棒球員工會慈善高爾夫賽 眾球星共襄盛舉
- 梅艷芳逝世13年 愛徒暴哭這麼做
- 懷孕或提前退休？塞爾維亞美女伊凡即將宣佈答案
- 北市提早入學鑑定 報名表發售
- 民進黨砲轟國民黨五大謊言 LINE群組造謠抹黑
- 春耕水稻育苗啟動 業者放炮嚇鳥護秧苗
- 股市人氣散 跑去期貨了
- 先奪美職60勝 再搶美日百勝╱殷仔明年新目標
- 元旦連續假期 郵政照常投遞快捷郵件
- 畢書盡跨年不缺席 MR虛擬實境陪看煙火
- 林錦昌助連任？柯文哲：想太多
- 沙國男女辦趴、喝酒被捕 違反「道德」恐遭處鞭刑
- 泡溫泉、嗨樂團、放煙火 六龜山城瘋跨年
- 澎湖家扶中心增添新據點 白沙西嶼站授旗
- 明年元旦起 苗縣衛所健檢、診斷書收費加倍
- 獲聘當國策顧問 崑濱伯謙稱不夠格
- 高雄志工陪長輩買菜 提前感受年味
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Most favor ‘president of Taiwan’: poll
- 阿龐游泳抗癌 養生甩肉10公斤
- 人為疏失意外 台鐵區間車昨晚撞上施工車
- 搶好康！漫遊彰化市 抽450枚金銀幣
- 竹縣地王》竹北光明六路、縣政九路角地 每坪破84萬
- 台股收盤大漲92.13點 報9201.40點
- 桃園機場服務費將漲 航空業：暫時自行吸收
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不滿插隊被糾正就砍人 躁鬱男落網否認涉案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分