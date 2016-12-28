不滿插隊被糾正就砍人 躁鬱男落網否認涉案

2016-12-28 20:06

〔記者洪定宏／高雄報導〕陪母親到診所看病，不滿被糾正插隊的宋姓躁鬱男，今天下午被警方逮捕，但他反覆說「不知道」，否認涉案；警方依殺人未遂及傷害罪嫌將他移送法辦，並建請檢察官將宋男強制就醫，以免發病傷人。

高市警方在苓雅區發現宋嫌的行蹤，先依傳喚通知書，將他帶回偵訊，再向高雄地檢署聲請拘票，將他上銬逮捕，以防他脫逃，又造成其他民眾受害。

不過，宋嫌在偵訊過程，矢口否認涉案，且反覆說「不知道」。警方依殺人未遂及傷害罪嫌將他移送法辦，並建請檢察官將宋男強制就醫。

這起案件發生在26日晚間約7點50分，罹患躁鬱症的宋姓男子陪母親到診所看病，因為插隊被莊姓男子糾正，竟然拿西瓜刀砍殺莊男3刀，莊男拿助行器回擊，宋嫌嚇到落跑，經過2天追緝，警方將宋嫌拘提到案。