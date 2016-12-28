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男子亂棒虐死女友愛犬 不准易科罰金要坐牢

2016-12-28  19:28

〔記者王定傳／新北報導〕男子潘子凡疑因不滿廖姓前女友偏愛自己的貴賓犬「嘟比」，冷落他的柯基犬「肉丸」，竟把「嘟比」尾椎打斷成兩截，吐血慘死；法院判刑2個月，雖可易科罰金，檢方認為潘男有多次傷害記錄，這次遷怒狗狗，不讓他進監獄難收矯正之效，潘聲明異議，新北地院法官同樣不准，潘男須為自己行為負責！

本案發生於去年11月25日上午8時許，廖女買早餐回家，兩隻狗狗衝向前迎接爭寵，發生推擠、吠叫，潘男覺得「肉丸」遭欺負，失控抓狂持電風扇支架，將「嘟比」打到尾椎斷成兩截吐血慘死。

法院判刑2月確定，檢方通知、拘提潘男，卻找不到他，今年11月15日發佈通緝，隔天，潘男就乖乖主動歸案接受執行，他當下立即聲請易科罰金。

檢方認為，潘男從100年到去年間，有多次傷害紀錄，大多以易科罰金方式執行或賠償和解，歷經多次偵審程序，仍未能控制自己情緒，屢次以暴力發洩不滿，這次更遷怒無辜生命，把沒有反抗能力的狗狗活活打死。

檢方認為，潘男未能珍惜他人生命、身體等，有以金錢解決訴訟的偏差態度如果不讓入監反省，難以收到矯正之效及維持法秩序。

潘男聲明異議，向法院喊冤說，自己是愛狗人士，從小家中就有養狗，絕非虐待動物之人，因一時酒後失控，已深感後悔，誠心認罪悔過，且他從事婚禮及戶外攝影工作，年關將近，仍有工作等待執行，希望能易科罰金。

法官認為，檢方已具體說明理由，且沒有逾越法律授權、專斷等濫用權力或違反比例原則情形，裁量並無不當，裁定駁回。

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  • 板橋一名潘姓男子用電風扇支架，活活打死女友飼養的貴賓犬「嘟比」。（圖由新北市動保處提供）

    板橋一名潘姓男子用電風扇支架，活活打死女友飼養的貴賓犬「嘟比」。（圖由新北市動保處提供）

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