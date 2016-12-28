產品疑含人類成分胎盤素 喜萊博日籍董事移送北檢

喜萊博公司日籍董事藤本麻木子（戴口罩者），今晚被移送至北檢複訊。（記者錢利忠攝）

2016-12-28 19:16

〔記者錢利忠／台北報導〕號稱日本第一醫美品牌的日商喜萊博「Dr.Ci:Labo城野醫生」，被檢舉報關胎盤素碇產品時，疑隱匿內含未經主管機關核可的人類及動物胎盤素成分；台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處，兵分2路搜索喜萊博公司日籍董事藤本麻木子住處，約談藤本麻木子及倉管李柏諫等4人，全案朝違反藥事法、化妝品衛生管理條例及偽造文書等方向偵辦。

今晚6點多，藤本麻木子已被移送至北檢複訊，她面對鏡頭時，將帽Ｔ的帽子戴起來，未發一語。李姓倉管訊後被依偽造文書罪，諭令15萬元交保；據悉，李男應訊時指自己不知情。

檢調調查，已有部分國家可合法使用胎盤素，但於我國仍列為藥品，衛生福利部食品藥物管理署尚未開放，99年間，喜萊博進口產品報關時，疑涉隱匿產品內含人體及動物胎盤素成分；此外，該牌另有多項化妝品疑似遭竄改有效期限，涉違反藥事法、化妝品衛生管理條例及偽造文書。

喜萊博官網顯示，該品牌在新光三越、SOGO、中友百貨等各大百貨公司都有設櫃，自稱是日本第一醫學美容、水凝露等專家，產品線包括肌膚護理及美容彩妝等系列，綜藝節目「一袋女王」節目中，也曾有造型師使用該牌產品，替藝人進行保養示範。