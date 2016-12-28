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大貨車疑煞車失靈追撞12部汽機車 3人受傷

2016-12-28  19:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕蘇姓大貨車司機今天上午行經大寮區新厝路，在鳳林二路口疑因煞車失靈，追撞貨車、小自客車及機車共12部，造成3人輕傷，當地知名小吃攤也遭池魚之殃，蘇姓駕駛酒測值0，警方正釐清肇事原因。

林園警分局交通分隊調查，44歲蘇姓營造貨車駕駛上午9時30分，沿新厝路西向東行駛，該路段正值大坪頂下坡，貨車幾乎在沒有煞車情況下追撞同向5部小貨車，又衝向對向撞到其它4部小自客車及3部機車，擦撞路口的土魠魚羹店及一旁電線桿才停下。

蘇姓駕駛有多處擦傷及輕微腦震盪，坐在副駕駛座同行的33歲陳姓男子與另名小自客車駕駛輕傷，蘇姓駕駛酒測值0，傷者沒有提告，蘇將與車損駕駛協議賠償。

蘇男向警方表示，他從大坪頂下坡行經肇事路段時，疑似煞車失靈才會發生連環車禍。案由警方釐清事故原因。

倒楣的還有路口知名的土魠魚羹店，因該路段經常車禍不時遭到無妄之災，鐵門才剛做好就遭波及。

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  • 貨車連環撞，土魠魚羹攤遭波及。（記者洪臣宏翻攝）

    貨車連環撞，土魠魚羹攤遭波及。（記者洪臣宏翻攝）

  • 貨車失速連環撞。（記者洪臣宏翻攝）

    貨車失速連環撞。（記者洪臣宏翻攝）

  • 現場有多部機車遭撞毀。（記者洪臣宏翻攝）

    現場有多部機車遭撞毀。（記者洪臣宏翻攝）

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相關關鍵字： 煞車失靈 車禍 連環車禍
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