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廢渣案 台南社大聲明 力挺南檢打擊環保污染

2016-12-28  19:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國最大焚化爐底渣處理的「映誠」公司，涉嫌濫倒今遭起訴，長期追蹤揭露這件污染案的台南社區大學發表3點聲明，力挺台南地檢打擊環保污染勇氣，並呼籲司法界重視議題。

台南社大聲明表示，支持檢方沒收被告銀行存款及不動產；汙染魚塭與土地之焚化爐底渣需趕快清除乾淨回復原狀；環境犯罪大都被司法單位輕判，以致全國各地非法亂倒盛行，司法機構責任重大，全國司改會議應納入討論環境犯罪以保護國土安全。

據了解，國內最大焚化爐底渣再利用處理廠「映誠公司」，涉嫌違法在安南區多處魚塭傾倒廢渣，導致魚塭水樣有多處超出人體健康環境基準，檢警調查還發現，映誠公司甚至將廢渣掩埋在路底，冒充瀝青原料，向南市工務局詐取貨款2千5百多萬。除此之外，各地環保局也受害，廢渣廠商不法所得逼近4億，今日檢方向法院聲請宣告沒收犯罪所得。

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  • 檢方指出，廢爐渣回填面積，差不多有7座足球場大。（記者王捷翻攝）

    檢方指出，廢爐渣回填面積，差不多有7座足球場大。（記者王捷翻攝）

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標題：廢渣案 台南社大聲明 力挺南檢打擊環保污染


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