二手車商竄改車資 買租賃車變計程車

2016-12-28 19:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕許姓男子今年7月委託在二手車商擔任業務員的王姓男子，幫他在「和運勁拍中心」網投標購買二手車，要求車輛評等須5分以上、里程數10萬公里以內，王男為賺取業績獎金，涉嫌截取勁拍點檢表部分基本資料，再竄改車輛資料，將評等從1改成6，里程數34萬公里改成4萬公里，車色黃色改為黑色，並變更引擎號碼，謊稱是租賃車，許男不疑有他請王男標下該車。

王男後以19萬元標下該車後，拆除計程車表，並重新烤漆，換領車牌，以32萬元賣給許男，王男因此賺到2萬元佣金。事後許男洗車發現車上留有計程車的貼紙痕跡，上網查詢發現里程數相差足足有30萬公里，才發現被騙，買到的竟是計程車非租賃車，憤而報警提告。

庭訊時，王男否認犯行，辯稱自己在高雄上班，卻在台北交車，過程中如出現問題非他能掌控，但檢方依據他Line給許男的變造點檢表資料，認定其犯行，今依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴王男。

「和運勁拍中心」是有TOYOTA、LEXUS等品牌的和泰汽車集團，創立的中古車拍賣交易平台，車商須繳交入會費及會員費才能登入下標二手車。