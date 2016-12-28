男騎士違規跨越雙黃線左轉 遭後方機車追撞不治

2016-12-28 18:29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名宋姓男子19日下午5時許，幫家中的便當店外送便當，騎車返回途中行經光明路時，違規騎乘在禁行機車道上，打左轉方向燈要橫越雙黃線左轉，卻遭後方張姓女騎士追撞。宋男傷及頭部，昨日晚間8時許，醫院宣告不治身亡。後方的張姓女騎士今被警方依過失傷害致死罪移送法辦。

警方初步調查，兩名機車騎士都違規騎乘在禁行機車的內側車道，29歲宋男於案發時雖然有打方向燈，但是後方23歲張女來不及剎車，直接撞飛宋男，機車還向前滑行約20公尺才停下。

監視器畫面顯示，案發當時宋男的安全帽向後方飛離，頭部在沒有安全帽保護的狀態下直接著地，當場血流如注，送醫救治8天後，因傷勢嚴重仍不治身亡；另後方肇事的張女雖然被機車甩出，四肢擦、挫傷，但幸無大礙。

警方呼籲，機車騎士應依規定行駛在慢車道上，且不得跨越雙黃線，如需轉彎，須於距離路口30公尺前就打方向燈，不要在轉彎時才打，以免後方車輛來不及反應。