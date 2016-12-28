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搶快衝上人行道撞死散步男 2駕駛遭訴

2016-12-28  18:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕42歲的黃姓女駕駛，今年9月30日晚間欲左轉林口文化二路二段，與21歲初姓職業軍人直行的小轎車發生擦撞，初男車失控撞上人行道，撞死帶著妻小散步的陳姓男子，新北地檢署今依過失致死罪嫌起訴黃女、初男。

肇事2輛小轎車皆行駛在中山路上，彼此為對向，黃女所駕駛的銀色小轎車行駛在中山路泰山往八里方向，欲左轉文化二路二段，停在路中央待轉時，初男駕駛的白色小轎車，見號誌燈將轉紅，變換車道想繞過前方左轉車輛過馬路，因而不慎擦撞黃女的車頭，車輛失控衝上人行道。

事發當時，49歲的陳男與妻子，正推著載有2歲兒子的嬰兒車在街上散步，初男駕駛的小轎車直接從後往陳男身上撞去，陳男見狀隨即將妻小推開，自己則被撞飛至1公尺外的花圃上，當場失去生命徵象，緊急送醫急救後仍宣告不治，黃女、初男被依過失致死罪送辦。

新北檢開庭時，黃女坦承未禮讓直行車，初男也承認為搶快過紅綠燈，才會撞到黃女的車造成車輛失控，因警方至車禍現場處理時，黃女、初男均自承為肇事者，符合自首條件，檢方因此建請法院減輕其刑。

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  • 小轎車擦撞，衝上人行道。（資料照，記者游承霖攝）

    小轎車擦撞，衝上人行道。（資料照，記者游承霖攝）

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