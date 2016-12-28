專騙中國人詐騙機房 躲政大後山豪宅

2016-12-28 17:26

〔記者姚岳宏／台北報導〕30歲男子吳昊峰長期在東南亞從事電信詐騙，怕被捕後會遭遣返中國，讓集團成員分批返台，並承租台北市文山區政治大學後山一帶、總價超過5千萬元的豪宅當作機房，想在農曆年前大賺一筆，刑事局警方追查多日，昨收網逮12嫌，詢後依詐欺罪嫌送辦。

刑事局偵二大隊指出，該詐騙集團分工精細，還將假冒電信公司、醫保中心服務人員、公安等名義的騙徒分置在3層樓，就怕行騙時會互相干擾，且該機房內冷、暖空調24小時放送，供應三餐，蒐證員警只能頂著寒風細雨，在外耐心守候，確認內部有電話鈴聲及大聲訓斥被害人的聲音，立刻進屋控制9男、3女等12名犯嫌。

警方檢視現場物證，得知該機房自10月中旬即開始運作，粗估詐騙所得逾百萬元人民幣，現場亦查獲大批被害人資料及詐欺犯罪所用之電信設備，犯嫌多為年齡30歲左右的無業青年。

警方進入屋內，仍有中國被害民眾不停撥打電話至機房，員警接起電話告知來電民眾，切勿輕易相信假冒電信公司或銀行客服，務必再三查證，以免受騙，可算是另類的反詐騙宣導。

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