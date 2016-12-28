葡萄王：家族成員惡意抹黑 文件不排除被竄改

2016-12-28 17:16

〔記者陳永吉／台北報導〕被週刊爆料竄改產品有效期限的保健食品廠—葡萄王，該公司董事長曾盛麟今天召開記者會時表示，最近外界一連串散播公司不實訊息，已經查出是家族內部人刻意抹黑，公司將會採取法律途徑追究責任，消費者如果對產品有任何問題，可以打服務電話查詢。

曾盛麟表示，其實在此事發生之前，公司在網路上就有發現惡意攻擊葡眾康貝爾益菌的文章，而這文章引用的文件，是被竄改的文件，後來查出是家族成員透過以前的員工來公司取得的，因此嚴重懷疑是家族成員所為，且是有計畫刻意的在打擊公司。

至於此次週刊報導之事，曾盛麟表示，他看媒體刊登出來的兩張表格，其中一張報廢表的確他有蓋章，但另一張更改有效日期的表格，他之前沒看過，而且是不是被竄改還有疑問，因為公司根本沒有表上那支傳真電話，或者有心人刻意將此表流出去，用這兩張表來魚目混珠，因為之前主管已經離職，無法確認，但公司會持續釐清真相。

曾盛麟說，他敢「打包票」在他2014年11月6日接班之後，所有產品都沒有問題，週刊報導的事一定會造成消費者恐慌，信心也會有流失，但他強調公司產品一定符合政府法規，也一定會對消費者負責。