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「小黑」車底避風雨遭撞 警救援收留為「2號所犬」

2016-12-28  17:48

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一隻約3個月的流浪幼犬「小黑」，今天上午在平鎮區新貴北街邊的一部自小客車車底避風躲雨時，王姓車主沒察覺，車輪不慎輾傷「小黑」的腳，「小黑」痛的大聲哀嚎，王姓車主因急著出門上班，不知該如何處理幼犬，只有急電北勢派出所派員協助處理。

警員彭建鈞、劉祖雲到場，二話不說將「小黑」送醫，經過獸醫診療發現右後腿有輕微骨裂，並受到驚嚇，劉員還自費讓「小黑」施打疫苗，並抱回派出所持續照顧。

北勢派出所所長林信雄表示，「小黑」在派出所休養時很乖不吵不鬧，所內員警咸認或許「小黑」跟派出所有緣，若真的沒有善心人士領養，派出所會收留當作「2號所犬」，讓小狗快樂長大。

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  • 流浪幼犬「小黑」車底避寒風躲雨遭撞，警救援送醫。（記者李容萍翻攝）

    流浪幼犬「小黑」車底避寒風躲雨遭撞，警救援送醫。（記者李容萍翻攝）

  • 流浪幼犬「小黑」。（記者李容萍翻攝）

    流浪幼犬「小黑」。（記者李容萍翻攝）

  • 「小黑」成為「2號所犬」。（記者李容萍攝）

    「小黑」成為「2號所犬」。（記者李容萍攝）

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