臉書PO文誣賴前女友「慣性劈腿」 蔡男挨告

2016-12-28 17:44

〔記者黃建華／高雄報導〕蔡姓男子與徐姓女子原為情侶，今年7月蔡男在臉書PO文，誣指徐女與人逛花園夜市逛到旁邊「摩鐵」開房間，還指徐女「慣性劈腿」，揚言要讓徐女雞犬不寧，案經徐女提告，高雄地檢署今日將蔡男依妨害名譽罪嫌起訴。

起訴內容指出，31歲的蔡姓男子與徐女原為男女朋友，今年7月間蔡男登入臉書帳號，並標記徐女，以「妳真的不錯 ...逛花園夜市逛到旁邊的汽車旅館，還讓我的人看到，死性不改，有必要把自己搞到那麼破嗎?怕大家不知你慣性劈腿嗎?習慣找備胎準備再給人上嗎?」等事涉私德無關公眾利益之言論，同年月29日再以通訊軟體Line，傳送「其實我知道你媽媽家在哪喔」、「別逼我動手打女人，你絕對會是第一個」、「你會雞犬不寧」等加害徐女訊息。

案經徐女向三民警一分局報案提告，雄檢今日偵結起訴。