| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新莊驚傳瓦斯外洩！ 警消現場灑水警戒 寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

打響熱氣球節 台灣喔熊將飛上天空

2016-12-28  17:01

〔記者甘芝萁／台北報導〕全球熱氣球活動蔚為風潮，每年追逐熱氣球之愛好者不在少數，各旅遊目的地或企業也會運用此一資源進行行銷，交通部觀光局繼與台東縣政府合作「愛心球」之後，於今日由交通部觀光長周永暉與台東縣長黃健庭簽訂熱氣球觀光合作備忘錄，未來將共同製作「喔熊造型熱氣球」及國際行銷策略，讓「台灣喔熊」飛向全世界。

今年台灣再度突破千萬來台旅客，交通部觀光局思考推出多元內涵的旅遊體驗行程，希望能夠帶給國內外遊客更多不同體驗。民國100年台東縣政府首創了台灣熱氣球嘉年華活動，打響東台灣熱氣球觀光名號，每年平均都有數十萬人次至鹿野高台參與熱氣球嘉年華活動，因此觀光局贊助製作「喔熊造型熱氣球」。

觀光局長周永暉表示，藉由與台東縣政府簽訂熱氣球觀光合作備忘錄，就「喔熊造型熱氣球」提出系列行銷宣傳及國際推廣等活動，另外在每年夏天，「台灣喔熱造型熱氣球」將於台東天空飛翔，希望雙方能夠持續合作推動無動力飛行運動觀光產業，並結合「台灣國際熱氣球嘉年華」，強化花東地區為最優空域遊憩旅遊目的地。

廣告
  • 觀光局長周永暉（左）與台東縣縣長黃健庭（右）簽訂熱氣球觀光合作備忘錄，未來將共同製作「喔熊造型熱氣球」。（記者甘芝萁攝）

    觀光局長周永暉（左）與台東縣縣長黃健庭（右）簽訂熱氣球觀光合作備忘錄，未來將共同製作「喔熊造型熱氣球」。（記者甘芝萁攝）

  • 觀光局長周永暉（左）與台東縣縣長黃健庭（右）簽訂熱氣球觀光合作備忘錄，未來將共同製作「喔熊造型熱氣球」。（記者甘芝萁攝）

    觀光局長周永暉（左）與台東縣縣長黃健庭（右）簽訂熱氣球觀光合作備忘錄，未來將共同製作「喔熊造型熱氣球」。（記者甘芝萁攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 熱氣球 熱氣球嘉年華
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：打響熱氣球節 台灣喔熊將飛上天空


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.