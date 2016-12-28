打響熱氣球節 台灣喔熊將飛上天空
2016-12-28 17:01
〔記者甘芝萁／台北報導〕全球熱氣球活動蔚為風潮，每年追逐熱氣球之愛好者不在少數，各旅遊目的地或企業也會運用此一資源進行行銷，交通部觀光局繼與台東縣政府合作「愛心球」之後，於今日由交通部觀光長周永暉與台東縣長黃健庭簽訂熱氣球觀光合作備忘錄，未來將共同製作「喔熊造型熱氣球」及國際行銷策略，讓「台灣喔熊」飛向全世界。
今年台灣再度突破千萬來台旅客，交通部觀光局思考推出多元內涵的旅遊體驗行程，希望能夠帶給國內外遊客更多不同體驗。民國100年台東縣政府首創了台灣熱氣球嘉年華活動，打響東台灣熱氣球觀光名號，每年平均都有數十萬人次至鹿野高台參與熱氣球嘉年華活動，因此觀光局贊助製作「喔熊造型熱氣球」。
觀光局長周永暉表示，藉由與台東縣政府簽訂熱氣球觀光合作備忘錄，就「喔熊造型熱氣球」提出系列行銷宣傳及國際推廣等活動，另外在每年夏天，「台灣喔熱造型熱氣球」將於台東天空飛翔，希望雙方能夠持續合作推動無動力飛行運動觀光產業，並結合「台灣國際熱氣球嘉年華」，強化花東地區為最優空域遊憩旅遊目的地。
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