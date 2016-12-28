| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新莊驚傳瓦斯外洩！ 警消現場灑水警戒 寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

為了砍同事 他竟衝小吃店「借」刀

2016-12-28  17:08

〔記者王定傳／新北報導〕新北市男子洪一偉8月間晚上，在公司的員工宿舍和陳姓同事口角，拿出菜刀想砍陳男，但被旁人攔下。不料他不罷手，跑到附近鹹粥店嚷著：「菜刀借一下，我要去砍人！」老闆拒絕，但洪趁隙摸走菜刀，返回宿舍猛砍陳男數刀；新北地院依殺人未遂罪判他5年半徒刑，可上訴。

本案發生於今年8月6日，當天兩人都待在人力派遣公司地下室員工宿舍，卻發生爭執，直到晚間8時許，兩人再度發生口角，洪氣得持菜刀砍殺陳男，其他同事見狀連忙阻攔並奪下菜刀。

洪男怒氣未消，2分鐘後，衝到宿舍旁的鹹粥店，對老闆說：「菜刀借一下，我要去砍人！」老闆聽聞當然拒絕，但洪卻趁老闆轉頭之際，摸走菜刀直奔宿舍，朝陳男頭頂、臉部及後腦杓等人體重要部位砍殺數刀，送醫才搶救救回一命。

法院審理時，洪男辯稱沒有殺人之意，也沒有說：「「菜刀借一下，我要去砍人！」而是跟老闆說要借菜刀割肩帶，回宿舍後卻遭圍毆，酒醒後才知陳男被割傷。

由於全案都有目擊證人、鹹粥店老闆也出庭指證洪有說「菜刀借一下，我要去砍人！」合議庭因此不採信他辯詞，認為他否認犯行，沒有賠償之意或舉止，還反控陳男傷勢是自己弄大，可見惡性非輕，犯後態度非佳，判刑5年6月，可上訴。

廣告
  • 一名男子想拿刀教訓同事，跑到附近鹹粥店嚷著：「菜刀借一下，我要去砍人！」，新北地院判他5年半徒刑。（記者王定傳攝）

    一名男子想拿刀教訓同事，跑到附近鹹粥店嚷著：「菜刀借一下，我要去砍人！」，新北地院判他5年半徒刑。（記者王定傳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 持刀砍人 爭執 砍人 糾紛
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：為了砍同事 他竟衝小吃店「借」刀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.