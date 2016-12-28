為了砍同事 他竟衝小吃店「借」刀

2016-12-28 17:08

〔記者王定傳／新北報導〕新北市男子洪一偉8月間晚上，在公司的員工宿舍和陳姓同事口角，拿出菜刀想砍陳男，但被旁人攔下。不料他不罷手，跑到附近鹹粥店嚷著：「菜刀借一下，我要去砍人！」老闆拒絕，但洪趁隙摸走菜刀，返回宿舍猛砍陳男數刀；新北地院依殺人未遂罪判他5年半徒刑，可上訴。

本案發生於今年8月6日，當天兩人都待在人力派遣公司地下室員工宿舍，卻發生爭執，直到晚間8時許，兩人再度發生口角，洪氣得持菜刀砍殺陳男，其他同事見狀連忙阻攔並奪下菜刀。

洪男怒氣未消，2分鐘後，衝到宿舍旁的鹹粥店，對老闆說：「菜刀借一下，我要去砍人！」老闆聽聞當然拒絕，但洪卻趁老闆轉頭之際，摸走菜刀直奔宿舍，朝陳男頭頂、臉部及後腦杓等人體重要部位砍殺數刀，送醫才搶救救回一命。

法院審理時，洪男辯稱沒有殺人之意，也沒有說：「「菜刀借一下，我要去砍人！」而是跟老闆說要借菜刀割肩帶，回宿舍後卻遭圍毆，酒醒後才知陳男被割傷。

由於全案都有目擊證人、鹹粥店老闆也出庭指證洪有說「菜刀借一下，我要去砍人！」合議庭因此不採信他辯詞，認為他否認犯行，沒有賠償之意或舉止，還反控陳男傷勢是自己弄大，可見惡性非輕，犯後態度非佳，判刑5年6月，可上訴。