為挽女友芳心自導自演英雄救美 男吃上偽證官司
2016-12-28 16:37
〔記者陳慰慈／新北報導〕24歲的金姓男子為挽回巫姓女友，竟要何姓、黃姓友人配合演出「英雄救美」戲碼，假裝蒙面搶匪持刀搶劫，他再跳出來肉身護女友，不料巫女事後堅持報警，何、黃依強盜罪嫌被逮捕，這樁金男自導自演的戲碼才被戳破，新北地檢署今依誣告、偽證起訴金男，何、黃男獲不起訴處分。
起訴指出，今年5月17日，金男為挽回女友芳心，致電22歲的何姓友人，要黃男再幫他找一人演英雄救美的戲碼，何男原本找在超商打工的黃姓友人幫忙，黃男因上班無法前往，只好情商18歲的黃弟協助，金男還先買好2把刀子，再與何、黃碰面，商討行搶細節，3人還一起吃飯喝酒。
翌日凌晨2時許，金男與巫女依計畫現身於土城青雲路旁的超商，何、黃男佯裝蒙面歹徒，持刀抵著金男搶劫手機、現金等財物，還喝令金男交出10萬元，金男挺身稱「我來當人質，讓女友去籌錢」，遭2匪拳打腳踢，金男還肉身保護女友，歹徒最後搶走金男的580元及手機後逃逸，戲演完了，何、黃男以為沒事打算各自返家，沒想到中途就被警察逮捕。
警詢時，何、黃男供稱金男付3千元要他們演戲，2人情義相挺金男，庭訊時，何男指出：「金男說不會報警，也會想理由叫巫女不要報警」，他怕新刀危險，演出前還特別將刀磨鈍；金男供稱刀子是何男因工作需要委由他代買，但辯稱不知行搶他的人是何、黃男，事前也無要求2人配合演出。
但檢方勘驗監視器畫面，發現3男案發前晚確實有在樹林用餐，案發前也在超商碰面，還有通聯記錄，加上菜刀勘驗確有打磨痕跡，認為不能僅憑金男單一指述認定何、黃男犯行，今將2人不起訴；金男反因此吃上偽證、誣告官司。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 少年兄打死妹去自首 警以為是惡作劇
- 「不該讓他教化！」 刺殺前妻又殺女 狠父死刑定讞
- 朱仁才提告 王浩宇回嗆：不要以為你有錢我就怕
- 運將誘拐智障女 飯店梳子揭狼行
- 大溪高中5死工安意外 家長會辦法會超渡亡魂
網友回應
熱門新聞
- 國民黨風暴擴大 洪秀柱脫掉假髮道歉
- （影音）子瑜登世界百大美女第8 NANA稱霸2年退居第3
- 備戰世大運 福岡大學港都移訓
- 蔡依林一分手 彭于晏被力拱復合
- 遊烏來新型態 接待家庭分享經驗
- 福米贈弱勢 請財神爺來送
- 日交流協會更名納「台灣」學者：正名重要里程
- 台鐵旅人鐘塔 板橋車站新亮點
- 雜草叢生、路燈失明 六星級新都生態公園掉漆
- 為Jolin抱不平... 閨密怒爆分手內幕！
- 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆疑扶正小模
- 「包青添」遊戲包 弘光科大老福產品奪冠
- 越南產能擴增 遠東新Q4EPS估0.5元
- 悠緩步調的豐盈旅程─花蓮縣吉安鄉
- 國營事業預算 週五再戰
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 NPP lawmakers call for probe into league’s assets
- 寫真女星為腹中胎兒 回收偷吃開房不倫夫
- 一次性包材裝蛋稽查 屏東開勸導單
- 幫助偏鄉弱勢 樹德企業成立食物銀行
- （影音）T.O.P跌出世界百大帥哥TOP10 亞洲最帥換「他」當
- 正隆：元旦調漲工業用紙價格12~15％
- 中職》王勝偉合約未定 先計畫出國自主訓練
- 「玫瑰新村」非虛名 打造「玫瑰花園」
- 證券行情表、證券表格
- 三級棒球奪冠 經典賽倒數 綠委質疑：台灣體育「小時了了」？
- 2016南市教育代表字 教育產業工會評「亂」！
- 美前駐菲大使遭指控 密謀1年半推翻杜特蒂
- 經典賽》對付多明尼加四棒海 太空人終結者加入美國隊
- Dunhill全球大翻新 私人會所迎賓
- 台股開盤上漲11.63點 報9120.90點
- 林濁水觀點》一中政策，困窘於新時代的舊典範（一）
- 核能投資損失千億日圓 東芝股價重挫16%
- 有線電視費率 明年度不調整
- 喬治魯卡斯逼脫胸罩 嘉莉費雪訃聞2008早寫好
- 台股慘量 謝金河：外資把台股當殖民地
- ㄚ桃、園哥1歲生日 桃市府推免費貼圖、申請商標
- 微刪4千多萬 縣府明年總預算過關
- 鷹石尖今封閉 民眾把握最後機會欣賞美景
- 台美簽肥咖條款 5000人面臨追稅
- 新竹榮總溢發5千萬獎勵金 回不來了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：為挽女友芳心自導自演英雄救美 男吃上偽證官司
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分