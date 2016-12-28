為挽女友芳心自導自演英雄救美 男吃上偽證官司

2016-12-28 16:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕24歲的金姓男子為挽回巫姓女友，竟要何姓、黃姓友人配合演出「英雄救美」戲碼，假裝蒙面搶匪持刀搶劫，他再跳出來肉身護女友，不料巫女事後堅持報警，何、黃依強盜罪嫌被逮捕，這樁金男自導自演的戲碼才被戳破，新北地檢署今依誣告、偽證起訴金男，何、黃男獲不起訴處分。

起訴指出，今年5月17日，金男為挽回女友芳心，致電22歲的何姓友人，要黃男再幫他找一人演英雄救美的戲碼，何男原本找在超商打工的黃姓友人幫忙，黃男因上班無法前往，只好情商18歲的黃弟協助，金男還先買好2把刀子，再與何、黃碰面，商討行搶細節，3人還一起吃飯喝酒。

翌日凌晨2時許，金男與巫女依計畫現身於土城青雲路旁的超商，何、黃男佯裝蒙面歹徒，持刀抵著金男搶劫手機、現金等財物，還喝令金男交出10萬元，金男挺身稱「我來當人質，讓女友去籌錢」，遭2匪拳打腳踢，金男還肉身保護女友，歹徒最後搶走金男的580元及手機後逃逸，戲演完了，何、黃男以為沒事打算各自返家，沒想到中途就被警察逮捕。

警詢時，何、黃男供稱金男付3千元要他們演戲，2人情義相挺金男，庭訊時，何男指出：「金男說不會報警，也會想理由叫巫女不要報警」，他怕新刀危險，演出前還特別將刀磨鈍；金男供稱刀子是何男因工作需要委由他代買，但辯稱不知行搶他的人是何、黃男，事前也無要求2人配合演出。

但檢方勘驗監視器畫面，發現3男案發前晚確實有在樹林用餐，案發前也在超商碰面，還有通聯記錄，加上菜刀勘驗確有打磨痕跡，認為不能僅憑金男單一指述認定何、黃男犯行，今將2人不起訴；金男反因此吃上偽證、誣告官司。