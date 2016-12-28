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淡水驚傳女子14樓跳下 當場死亡

2016-12-28  16:34

〔記者游承霖／新北報導〕新北市淡水新市一路三段，下午3時許，傳出一名女子從14樓跳下，當場死亡，目前警方已到場調查釐清女子輕生原因。

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  • 新北市淡水下午有一名女子跳樓輕生。（記者游承霖攝）

    新北市淡水下午有一名女子跳樓輕生。（記者游承霖攝）

  • 新北市淡水下午有一名女子跳樓輕生。（記者游承霖攝）

    新北市淡水下午有一名女子跳樓輕生。（記者游承霖攝）

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標題：淡水驚傳女子14樓跳下 當場死亡


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