狠父死刑定讞 反廢死也說話了

2016-12-28 16:28

〔記者溫于德／台北報導〕對於李宏基殺害妻女後遭判死確定，臉書反廢死聯盟發起人洪振智也說話了；他直言，兇手連無辜親生兒都敢下手，未來還有誰不敢殺？贊同判死！

洪振智表示，單就兇手李宏碁殺妻一事，或許有不足為外人道的原因，但連女兒都殺實在令人匪夷所思；他分析，畢竟女童被害時年僅6歲，難認與父親有深仇大恨，卻枉死刀下，直言「無辜孩子、親生女兒都敢痛下毒手，還有誰不敢殺？」洪接著說，今天若是無期徒刑定讞，未來被告在監獄的伙食費應是由納稅人負擔，大眾辛苦賺來的錢卻花在兇手身上，豈非太冤？認同判死。

全案起因於，38歲李宏基和陳姓前妻育有6歲及4歲女兒，李男多次家暴後離婚並入獄服刑，前年4月間，李男趁前妻陳女送兩名女兒到高雄市林園區某幼稚園時，強行抱走女兒，遭陳女阻止，李男突持尖刀刺死陳女，還在混亂中抱走大女兒；李男開車載大女兒到新竹縣尖石鄉燒炭自殺，員警發現後，將兩人送醫，救回李男，但女兒仍告不治。

廢死聯盟稍早質疑，法院未針對被告做進一步的調查或做精神鑑定，反問「何來論罪科刑結果？」反廢死則採支持態度。